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Импорт подержанных авто в Украину — блокада границ аукнется позже

3 января 2024 17:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Дефицит подержанных авто: как в Украине аукнется блокада польской границы
Дефицит импортных подержанных автомобилей на украинском рынке станет ощутимым в начале 2024 года. Фото: tempuslogix.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В декабре 2023 года суммарно украинцы приобрели 95,8 тыс. подержанных автомобилей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 24% (22,9 тыс.), что только на 514 легковых автомобилей меньше, чем в ноябре.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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В статистику попадают импортированные автомобили с первыми регистрациями в сервисных центрах МВД. А между доставкой автомобиля, таможенным оформлением и государственной регистрацией проходит от пары дней до нескольких месяцев.

Блокада польско-украинской границы сегодня парализовала движение в частности крупных автовозов. При том, что во время войны автоперевозки остались едва ли не единственным доступным путем для доставки импортных подержанных авто.

Плюс недавно на границах ввели тщательную проверку документов у потенциально военнообязанных водителей-мужчин.

Все это приводит к увеличению времени ожидания перевозчиками в очередях, а в некоторых случаях и к отказу в пропуске через границу отдельных водителей.

Следовательно, в следующих месяцах возможно заметное уменьшение числа первых регистраций импортных авто с пробегом, дефицит таких машин на украинском рынке, рост цен на них и на услуги по пригону авто под ключ.

ТОП-20 импортных автомобилей с пробегом в декабре 2023 года в Украине

  1. Volkswagen Golf — 1 278 шт.
  2. Skoda Octavia — 899 шт.
  3. Volkswagen Passat — 760 шт.
  4. Renault Megane — 695 шт.
  5. Volkswagen Tiguan — 535 шт.
  6. Nissan Leaf — 531 шт.
  7. Renault Scenic — 504 шт.
  8. Nissan Qashqai — 502 шт.
  9. Tesla Model 3 — 476 шт.
  10. Audi Q5 — 446 шт.
  11. Audi A4 — 412 шт.
  12. Volkswagen Touran — 385 шт.
  13. Mazda CX-5 — 355 шт.
  14. Nissan Rogue — 345 шт.
  15. Tesla Model Y — 333 шт.
  16. Opel Astra — 321 шт.
  17. Ford Focus — 317 шт.
  18. BMW 3 Series — 285 шт.
  19. Skoda Fabia — 268 шт.
  20. Mitsubishi Outlander — 268 шт.

Ранее мы писали, какие б/у машины выгодно покупать для Украины в Германии. Также сообщалось, какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за 8 тыс. долларов.

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