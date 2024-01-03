Дефицит подержанных авто: как в Украине аукнется блокада польской границы

Импорт подержанных авто в Украину — блокада границ аукнется позже
В декабре 2023 года суммарно украинцы приобрели 95,8 тыс. подержанных автомобилей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 24% (22,9 тыс.), что только на 514 легковых автомобилей меньше, чем в ноябре.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
Как на импорт подержанных авто повлияла блокада границ
В статистику попадают импортированные автомобили с первыми регистрациями в сервисных центрах МВД. А между доставкой автомобиля, таможенным оформлением и государственной регистрацией проходит от пары дней до нескольких месяцев.
Блокада польско-украинской границы сегодня парализовала движение в частности крупных автовозов. При том, что во время войны автоперевозки остались едва ли не единственным доступным путем для доставки импортных подержанных авто.
Плюс недавно на границах ввели тщательную проверку документов у потенциально военнообязанных водителей-мужчин.
Все это приводит к увеличению времени ожидания перевозчиками в очередях, а в некоторых случаях и к отказу в пропуске через границу отдельных водителей.
Следовательно, в следующих месяцах возможно заметное уменьшение числа первых регистраций импортных авто с пробегом, дефицит таких машин на украинском рынке, рост цен на них и на услуги по пригону авто под ключ.
ТОП-20 импортных автомобилей с пробегом в декабре 2023 года в Украине
- Volkswagen Golf — 1 278 шт.
- Skoda Octavia — 899 шт.
- Volkswagen Passat — 760 шт.
- Renault Megane — 695 шт.
- Volkswagen Tiguan — 535 шт.
- Nissan Leaf — 531 шт.
- Renault Scenic — 504 шт.
- Nissan Qashqai — 502 шт.
- Tesla Model 3 — 476 шт.
- Audi Q5 — 446 шт.
- Audi A4 — 412 шт.
- Volkswagen Touran — 385 шт.
- Mazda CX-5 — 355 шт.
- Nissan Rogue — 345 шт.
- Tesla Model Y — 333 шт.
- Opel Astra — 321 шт.
- Ford Focus — 317 шт.
- BMW 3 Series — 285 шт.
- Skoda Fabia — 268 шт.
- Mitsubishi Outlander — 268 шт.
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