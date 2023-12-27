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Блокада продолжается — сколько ждут водители на выезде из Польши через Дорогуск

27 декабря 2023 00:48
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Блокада продолжается — сколько ждут водители на выезде из Польши через Дорогуск
Очереди на границе с Польшей из-за блокады. Фото: International Transport Association of Ukraine
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

На выезде из Польши на пункт пропуска в Дорогуске увеличилось время ожидания до более 30 дней. Польские перевозчики усиливают протест, из-за чего пропускают по одному авто каждые три часа.

Об этом свидетельствуют данные управления налоговой администрации в Люблине, передает RMF FM.

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Как сообщает Люблинская налоговая служба, очередь на пункте пропуска составляет около 40 километров в длину. Тем временем в очереди стоят полторы тысячи грузовиков. 

"Ориентировочное время ожидания - при текущей скорости пропуска транспортных средств перевозчиками — составляет более месяца", — указано в сообщении.

Очереди на границе — что известно

Напомним, на польско-украинской границе образовалась очередь из грузовиков. В настоящее время там находится около 4 тыс. единиц грузового транспорта.

При этом на большинстве КПП пропуск легковых машин и автобусов осуществляется через систему электронной очереди, но также пешеходы могут пересекать границу через КПП "Шегини".

Кроме того, на сегодня, 26 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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