Блокада продолжается — сколько ждут водители на выезде из Польши через Дорогуск

Очереди на границе с Польшей из-за блокады. Фото: International Transport Association of Ukraine

На выезде из Польши на пункт пропуска в Дорогуске увеличилось время ожидания до более 30 дней. Польские перевозчики усиливают протест, из-за чего пропускают по одному авто каждые три часа.

Об этом свидетельствуют данные управления налоговой администрации в Люблине, передает RMF FM.

Читайте также:

Какая ситуация на пункте пропуска Дорогуск

Как сообщает Люблинская налоговая служба, очередь на пункте пропуска составляет около 40 километров в длину. Тем временем в очереди стоят полторы тысячи грузовиков.

"Ориентировочное время ожидания - при текущей скорости пропуска транспортных средств перевозчиками — составляет более месяца", — указано в сообщении.

Очереди на границе — что известно

Напомним, на польско-украинской границе образовалась очередь из грузовиков. В настоящее время там находится около 4 тыс. единиц грузового транспорта.

При этом на большинстве КПП пропуск легковых машин и автобусов осуществляется через систему электронной очереди, но также пешеходы могут пересекать границу через КПП "Шегини".

Кроме того, на сегодня, 26 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.