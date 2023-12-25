Вантажівка на кордоні з Польщею. Фото: Держприкордонслужба України

На польсько-українському кордоні триває блокада. При цьому на більшості КПП пропуск легкових машин та автобусів здійснюється через систему електронної черги, але також пішоходи можуть перетинати кордон через КПП "Шегині".

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Читайте також:

Ситуація на кордоні з Польщею 25 грудня

Поточний стан черг на кордоні з Польщею:

"Ягодин": немає автобусів в електронній черзі, пішоходи та легкові автомобілі не пропускаються;

"Устилуг": 3 автобуси в електронній черзі, легкові автомобілі та пішоходи не пропускаються;

"Угринів": пропуск пішоходів, легкових автомобілів та автобусів не здійснюється;

"Рава-Руська": пропуск пішоходів, легкових автомобілів та автобусів не здійснюється;

"Грушів": пропуск пішоходів, легкових автомобілів та автобусів не здійснюється;

"Краківець": 4 автобуси в електронній черзі, пішоходи не пропускаються;

"Шегині": 4 автобуси в електронній черзі, пішоходи пропускаються в обох напрямках;

"Смільниця": пропуск пішоходів, легкових автомобілів та автобусів не здійснюється;

"Нижанковичі": пропускаються лише вантажівки з максимальною вагою понад 7,5 тонни, за винятком цистерн та транспортних засобів для небезпечних вантажів, включаючи паливно-мастильні матеріали.

Прикордонна служба рекомендує враховувати можливі проблеми з електронними системами контролю під час планування поїздок через ці КПП.

Блокада на кордоні з Польщею — що відомо

З початку листопада польські перевізники почали блокувати прикордонні контрольно-пропускні пункти. Блокаду точки "Ягодин — Дорогуськ" було припинено 11 грудня після того, як місцеві органи влади скасували дозвіл на проведення протесту через збитки, які завдають польському бізнесу.

Проте польський суд наприкінці минулого тижня скасував заборону протестів у Дорогуську, дозволивши відновити блокаду з 18 грудня.

Тим часом польські фермери з групи "Об'єднане село" приєдналися до акції, висловлюючи невдоволення необмеженим імпортом зернових з України та вимагаючи зупинити імпорт українського цукру, а також виплати субсидій та компенсації акцизів на паливо та втрат виробників кукурудзи.

Інша група фермерів, "Ошукане село", з 22 листопада бере участь у блокаді пункту "Шегині — Медика", висуваючи аналогічні вимоги.

Словацькі транспортники приєдналися до протестів 1 грудня, блокуючи кордон "Вишне-Німецьке — Ужгород", але припинили блокаду 4 грудня, а потім відновили її 11 грудня. Проте 13-14 грудня вони спочатку частково, а потім повністю зняли блокаду.

Угорські автоперевізники також приєдналися до блокади з 11 грудня, але не перешкоджали руху вантажних автомобілів.

Нагадаємо, що польські фермери завершили блокаду перед пунктом пропуску на кордоні з Україною "Медика — Шегині". Акція завершилася сьогодні, 24 грудня, о 09:30.

Крім того, 22 грудня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоче розблокувати рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Він планує це зробити на початку новорічних свят.