Грузовик на границе с Польшей. Фото: Госпогранслужба Украины

На польско-украинской границе продолжается блокада. При этом, на большинстве КПП пропуск легковых машин и автобусов осуществляется через систему электронной очереди, но также пешеходы могут пересекать границу через КПП "Шегини".

Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Ситуация на границе с Польшей 25 декабря

Текущее состояние очередей на границе с Польшей следующее:

"Ягодин": нет автобусов в электронной очереди, пешеходы и легковые автомобили не пропускаются;

"Устилуг": 3 автобуса в электронной очереди, легковые автомобили и пешеходы не пропускаются;

"Угринов": пропуск пешеходов, легковых автомобилей и автобусов не осуществляется;

"Рава-Русская": пропуск пешеходов, легковых автомобилей и автобусов не осуществляется;

"Грушев": пропуск пешеходов, легковых автомобилей и автобусов не осуществляется;

"Краковец": 4 автобуса в электронной очереди, пешеходы не пропускаются;

"Шегини": 4 автобуса в электронной очереди, пешеходы пропускаются в обоих направлениях;

"Смольница": пропуск пешеходов, легковых автомобилей и автобусов не осуществляется;

"Нижанковичи": пропускаются только грузовики с максимальным весом свыше 7,5 тонны, за исключением цистерн и транспортных средств для опасных грузов, включая горюче-смазочные материалы.

Пограничная служба рекомендует учитывать возможные проблемы с электронными системами контроля при планировании поездок через эти КПП.

Блокада на границе с Польшей — что известно

С начала ноября польские перевозчики начали блокировать пограничные контрольно-пропускные пункты. Блокада точки "Ягодин – Дорогуск" была прекращена 11 декабря, после того как местные органы власти отменили разрешение на проведение протеста из-за ущерба, наносимого польскому бизнесу.

Тем не менее польский суд в конце прошлой недели отменил запрет на протесты в Дорогуске, позволив возобновить блокаду с 18 декабря.

Тем временем польские фермеры из группы "Объединенное село" присоединились к акции, выражая недовольство по поводу неограниченного импорта зерновых из Украины и требуя остановить импорт украинского сахара, а также выплаты субсидий и компенсации акцизов на топливо и потерь производителей кукурузы.

Другая группа фермеров, "Обманутое село", с 22 ноября участвует в блокаде пункта "Шегини – Медика", предъявляя аналогичные требования.

Словацкие транспортники присоединились к протестам 1 декабря, блокируя границу "Вишне-Немецкое – Ужгород", но прекратили блокаду 4 декабря, а затем возобновили её 11 декабря. Однако, 13-14 декабря они сначала частично, а потом полностью сняли блокаду.

Венгерские автоперевозчики также присоединились к блокаде с 11 декабря, но не препятствовали движению грузовых автомобилей.

Напомним, что польские фермеры завершили блокаду перед пунктом пропуска на границе с Украиной "Медика — Шегини". Акция завершилась сегодня, 24 декабря, в 9.30.

Кроме того, 22 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что хочет разблокировать движение грузовиков на украинско-польской границе. Он планирует это сделать к началу новогодних праздников.