Блокада триває — скільки очікують водії на виїзді із Польщі через Дорогуськ

Черги на кордоні з Польщею через блокаду. Фото: International Transport Association of Ukraine

На виїзді із Польщі на пункту пропуску в Дорогуську збільшився час очікування до понад 30 днів. Польські перевізники посилюють протест, через що пропускають по одному авто кожні три години.

Про це свідчать дані управління Податкової адміністрації в Любліні, передає RMF FM.

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Як повідомляє Люблінська податкова служба, черга на пункті пропуску становить близько 40 кілометрів завдовжки. Тим часом у черзі стоять півтори тисячі ваговозів.

"Орієнтовний час очікування — за умови поточної швидкості пропуску транспортних засобів перевізниками — становить понад місяць", — вказано у повідомленні.

Черги на кордоні — що відомо

Нагадаємо, на польсько-українському кордоні утворилася черга з вантажівок. Наразі там перебуває близько 4 тис. одиниць вантажного транспорту.

При цьому на більшості КПП пропуск легкових машин та автобусів здійснюється через систему електронної черги, але також пішоходи можуть перетинати кордон через КПП "Шегині".

Крім того, станом на сьогодні, 26 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.