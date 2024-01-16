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В 2024 году в Европе изменятся цены на б/у автомобили — прогнозы дилеров

16 января 2024 12:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Подержанные автомобили в Европе: дилеры прогнозируют изменения цен в 2024 году
Один из крупнейших европейских дилеров подержанных автомобилей DAT AUTOHUS AG. Фото: autohus.de
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Европейские дилеры автомобилей с пробегом ожидают понижения цен в 2024 году. Настроения на авторынке ЕС показал новый опрос Auto1 Group.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Цены на подержанные автомобили оставались стабильными в течение 2023 года. Впрочем, дилеры считают, что такое положение вещей сохранится недолго.

  • 61,1% опрошенных дилеров ожидают, что цены на подержанные автомобили снизятся.
  • 25,9% — цены останутся стабильными.
  • 13% — цены вырастут.

Уверены в снижении цен:

  • 72,2% — итальянских дилеров;
  • 64,8% — немецких дилеров;
  • 52,6% — французских дилеров;
  • 51,9% — нидерландских дилеров.

Влияние на Украину

Снижение цен на авто с пробегом в Европе должно положительно повлиять на отечественный авторынок, ведь поток импорта подержанных из машин в Украину не прекращается.

Так, в декабре 2023 года на первую регистрацию было подано 22,9 тыс. автомобилей, что на 42,3% больше, чем в декабре-2022. Этот показатель, однако, меньше на 2,2%, чем в ноябре 2023 года.

Усложнить ситуацию может блокада украинских границ фермерами и перевозчиками соседних с Украиной государств. Ведь забастовки парализовали движение, в том числе крупных автовозов. При том, что во время войны автоперевозки остались едва ли не единственным доступным путем для доставки импортных подержанных авто в Украину.

Поэтому в следующих месяцах возможно заметное уменьшение числа первых регистраций импортных автомобилей с пробегом, дефицит таких машин на украинском рынке и рост цен на них.

Ранее мы писали, как на импорт подержанных автомобилей в Украину повлияет блокада границ. Также представляли ТОП-20 подержанных автомобилей, которые легко и быстро продаются.

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