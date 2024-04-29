Подержанные авто в возрасте до 5 лет в Украине в 2024 году — ТОП-10

Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Фото: evcentral.com.au

Средний возраст подержанных машин, которые в 2024 году перешли на украинские номера, составляет более 9 лет. Хотя постепенно возраст импортируемых авто с пробегом в Украине становится меньше.

Об этом сообщил Укравтопром

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За первый квартал 2024 года украинцы приобрели почти 14 тыс. импортных б/у легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Это составляет более 25% от общего количества автомобилей с пробегом перерегистрированных за этот период.

Сегментация б/у автомобилей в возрасте 5 лет в 2024 году в Украине

электромобили — 40%;

бензиновые автомобили — 39%;

дизельные автомобили — 10%;

гибридные авто — 7%;

авто с ГБО — 4%.

ТОП-10 самых популярных авто в возрасте до 5 лет в Украине.

Tesla Model 3 — 898 ед.; Tesla Model Y — 870 ед.; Hyundai Kona — 453 ед.; Nissan Rogue — 444 ед.; Mazda CX5 — 443 ед.; Volkswagen iD.4 — 421 ед.; Volkswagen Tiguan — 420 ед.; Volkswagen Golf — 354 ед.; Audi Q5 — 268 ед.; Jeep Compass — 266 ед.

Hyundai Kona. Фото: nextcar.ua

Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9083 — документ предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными транспортными средствами. Также мы писали, по каким причинам стоит отказаться от б/у авто.