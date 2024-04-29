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ТОП-10 самых популярных б/у авто в возрасте до 5 лет в Украине в 2024 году

29 апреля 2024 10:27
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Подержанные авто в возрасте до 5 лет в Украине в 2024 году — ТОП-10
Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Фото: evcentral.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Средний возраст подержанных машин, которые в 2024 году перешли на украинские номера, составляет более 9 лет. Хотя постепенно возраст импортируемых авто с пробегом в Украине становится меньше.

Об этом сообщил Укравтопром

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За первый квартал 2024 года украинцы приобрели почти 14 тыс. импортных б/у легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Это составляет более 25% от общего количества автомобилей с пробегом перерегистрированных за этот период.

Сегментация б/у автомобилей в возрасте 5 лет в 2024 году в Украине

  • электромобили — 40%;
  • бензиновые автомобили — 39%;
  • дизельные автомобили — 10%;
  • гибридные авто — 7%;
  • авто с ГБО — 4%.

ТОП-10 самых популярных авто в возрасте до 5 лет в Украине.

  1. Tesla Model 3 — 898 ед.;
  2. Tesla Model Y — 870 ед.;
  3. Hyundai Kona — 453 ед.;
  4. Nissan Rogue — 444 ед.;
  5. Mazda CX5 — 443 ед.;
  6. Volkswagen iD.4 — 421 ед.;
  7. Volkswagen Tiguan — 420 ед.;
  8. Volkswagen Golf — 354 ед.;
  9. Audi Q5 — 268 ед.;
  10. Jeep Compass — 266 ед.

 

ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине в 2024 году - фото 1
Hyundai Kona. Фото: nextcar.ua

Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9083 — документ предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными транспортными средствами. Также мы писали, по каким причинам стоит отказаться от б/у авто.

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