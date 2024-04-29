Подержанные авто в возрасте до 5 лет в Украине в 2024 году — ТОП-10

ТОП-10 самых популярных б/у авто в возрасте до 5 лет в Украине в 2024 году
Средний возраст подержанных машин, которые в 2024 году перешли на украинские номера, составляет более 9 лет. Хотя постепенно возраст импортируемых авто с пробегом в Украине становится меньше.
Об этом сообщил Укравтопром
За первый квартал 2024 года украинцы приобрели почти 14 тыс. импортных б/у легковых автомобилей в возрасте до 5 лет. Это составляет более 25% от общего количества автомобилей с пробегом перерегистрированных за этот период.
Сегментация б/у автомобилей в возрасте 5 лет в 2024 году в Украине
- электромобили — 40%;
- бензиновые автомобили — 39%;
- дизельные автомобили — 10%;
- гибридные авто — 7%;
- авто с ГБО — 4%.
ТОП-10 самых популярных авто в возрасте до 5 лет в Украине.
- Tesla Model 3 — 898 ед.;
- Tesla Model Y — 870 ед.;
- Hyundai Kona — 453 ед.;
- Nissan Rogue — 444 ед.;
- Mazda CX5 — 443 ед.;
- Volkswagen iD.4 — 421 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 420 ед.;
- Volkswagen Golf — 354 ед.;
- Audi Q5 — 268 ед.;
- Jeep Compass — 266 ед.
Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9083 — документ предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными транспортными средствами. Также мы писали, по каким причинам стоит отказаться от б/у авто.
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