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Эксперты назвали самые дешевые в обслуживании авто за 5 и 10 лет владения

26 апреля 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Самым дешевым в обслуживании автомобилем стала неожиданная модель — рейтинг
Автосервис. Фото: cbs12.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Купить автомобиль — это далеко не все затраты на него. Главный вопрос, можете ли вы позволить себе платить за обслуживание и ремонт машины, пока на ней ездите.

Исследование затрат на автомобили разных брендов провели эксперты Consumer Reports.

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Зная типичные затраты на обслуживание и ремонт машин для каждого бренда, будущий автовладелец может избежать финансовых сюрпризов, выбрав более дешевый автомобиль.

Выяснилось, что самые низкие затраты имеет Tesla, а в противоположном конце рейтинга оказались Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.

"Средняя разница в обслуживании автомобиля между некоторыми брендами может составлять тысячи долларов в течение 10 лет", — отметил руководитель аналитической программы Consumer Reports Стивен Элек.

Самые дешевые автомобили в обслуживании за 5 лет, в долларах

  1. Tesla — 580;
  2. Buick — 900;
  3. Lincoln — 940;
  4. Volkswagen — 1095;
  5. Ford — 1100;
  6. Jeep — 1100;
  7. Cadillac — 1125;
  8. Toyota — 1125;
  9. Hyundai — 1140;
  10. Chevrolet — 1200;
  11. Dodge — 1200.

Самые дешевые автомобили в обслуживании за 10 лет, в долларах

  1. Tesla — 4035;
  2. Buick — 4900;
  3. Toyota — 4900;
  4. Lincoln — 5040;
  5. Ford — 5400;
  6. Chevrolet — 5550;
  7. Hyundai — 5640;
  8. Nissan — 5700;
  9. Mazda — 5800;
  10. Honda — 5835.

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