Самым дешевым в обслуживании автомобилем стала неожиданная модель — рейтинг

Эксперты назвали самые дешевые в обслуживании авто за 5 и 10 лет владения
Купить автомобиль — это далеко не все затраты на него. Главный вопрос, можете ли вы позволить себе платить за обслуживание и ремонт машины, пока на ней ездите.
Исследование затрат на автомобили разных брендов провели эксперты Consumer Reports.
Зная типичные затраты на обслуживание и ремонт машин для каждого бренда, будущий автовладелец может избежать финансовых сюрпризов, выбрав более дешевый автомобиль.
Выяснилось, что самые низкие затраты имеет Tesla, а в противоположном конце рейтинга оказались Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.
"Средняя разница в обслуживании автомобиля между некоторыми брендами может составлять тысячи долларов в течение 10 лет", — отметил руководитель аналитической программы Consumer Reports Стивен Элек.
Самые дешевые автомобили в обслуживании за 5 лет, в долларах
- Tesla — 580;
- Buick — 900;
- Lincoln — 940;
- Volkswagen — 1095;
- Ford — 1100;
- Jeep — 1100;
- Cadillac — 1125;
- Toyota — 1125;
- Hyundai — 1140;
- Chevrolet — 1200;
- Dodge — 1200.
Самые дешевые автомобили в обслуживании за 10 лет, в долларах
- Tesla — 4035;
- Buick — 4900;
- Toyota — 4900;
- Lincoln — 5040;
- Ford — 5400;
- Chevrolet — 5550;
- Hyundai — 5640;
- Nissan — 5700;
- Mazda — 5800;
- Honda — 5835.
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