Самым дешевым в обслуживании автомобилем стала неожиданная модель — рейтинг

Автосервис. Фото: cbs12.com

Купить автомобиль — это далеко не все затраты на него. Главный вопрос, можете ли вы позволить себе платить за обслуживание и ремонт машины, пока на ней ездите.

Исследование затрат на автомобили разных брендов провели эксперты Consumer Reports.

Читайте также:

Зная типичные затраты на обслуживание и ремонт машин для каждого бренда, будущий автовладелец может избежать финансовых сюрпризов, выбрав более дешевый автомобиль.

Выяснилось, что самые низкие затраты имеет Tesla, а в противоположном конце рейтинга оказались Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.

"Средняя разница в обслуживании автомобиля между некоторыми брендами может составлять тысячи долларов в течение 10 лет", — отметил руководитель аналитической программы Consumer Reports Стивен Элек.

Самые дешевые автомобили в обслуживании за 5 лет, в долларах

Tesla — 580; Buick — 900; Lincoln — 940; Volkswagen — 1095; Ford — 1100; Jeep — 1100; Cadillac — 1125; Toyota — 1125; Hyundai — 1140; Chevrolet — 1200; Dodge — 1200.

Самые дешевые автомобили в обслуживании за 10 лет, в долларах

Tesla — 4035; Buick — 4900; Toyota — 4900; Lincoln — 5040; Ford — 5400; Chevrolet — 5550; Hyundai — 5640; Nissan — 5700; Mazda — 5800; Honda — 5835.

Ранее мы писали о пяти автомобилях, подверженных сильной коррозии. Также публиковали рейтинг ТОП 4 компаний, производящих ненадежные автомобили.