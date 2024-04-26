Найдешевшим в обслуговуванні автомобілем стала неочікувана модель — рейтинг

Автосервіс. Фото: cbs12.com

Купити автомобіль — це далеко не всі витрати на нього. Головне питання, чи можете ви собі дозволити платити за обслуговування та ремонт машини, поки на ній їздите.

Дослідження витрат на автомобілі різних брендів провели експерти Consumer Reports.

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Знаючи типові витрати на обслуговування та ремонт машин для кожного бренду, майбутній автовласник може уникнути фінансових сюрпризів, обравши дешевший автомобіль.

З'ясувалося, що найнижчі витрати має Tesla, а протилежному кінці рейтингу опинилися Audi, BMW, Mercedes-Benz і Porsche.

"Середня різниця в обслуговуванні автомобіля між деякими брендами може становити тисячі доларів протягом 10 років", — зазначив керівник аналітичної програми Consumer Reports Стівен Елек.

Найдешевші автомобілі в обслуговуванні протягом 5 років, в доларах

Tesla — 580; Buick — 900; Lincoln — 940; Volkswagen — 1095; Ford — 1100; Jeep — 1100; Cadillac — 1125; Toyota — 1125; Hyundai — 1140; Chevrolet — 1200; Dodge — 1200.

Найдешевші автомобілі в обслуговуванні протягом 10 років, в доларах

Tesla — 4035; Buick — 4900; Toyota — 4900; Lincoln — 5040; Ford — 5400; Chevrolet — 5550; Hyundai — 5640; Nissan — 5700; Mazda — 5800; Honda — 5835.

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