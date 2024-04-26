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Експерти назвали найдешевші в обслуговуванні авто за 5 та 10 років володіння

26 квітня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Найдешевшим в обслуговуванні автомобілем стала неочікувана модель — рейтинг
Автосервіс. Фото: cbs12.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Купити автомобіль — це далеко не всі витрати на нього. Головне питання, чи можете ви собі дозволити платити за обслуговування та ремонт машини, поки на ній їздите.

Дослідження витрат на автомобілі різних брендів провели експерти Consumer Reports.

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Знаючи типові витрати на обслуговування та ремонт машин для кожного бренду, майбутній автовласник може уникнути фінансових сюрпризів, обравши дешевший автомобіль.

З'ясувалося, що найнижчі витрати має Tesla, а протилежному кінці рейтингу опинилися Audi, BMW, Mercedes-Benz і Porsche.

"Середня різниця в обслуговуванні автомобіля між деякими брендами може становити тисячі доларів протягом 10 років", — зазначив керівник аналітичної програми Consumer Reports Стівен Елек.

Найдешевші автомобілі в обслуговуванні протягом 5 років, в доларах

  1. Tesla — 580;
  2. Buick — 900;
  3. Lincoln — 940;
  4. Volkswagen — 1095;
  5. Ford — 1100;
  6. Jeep — 1100;
  7. Cadillac — 1125;
  8. Toyota — 1125;
  9. Hyundai — 1140;
  10. Chevrolet — 1200;
  11. Dodge — 1200.

Найдешевші автомобілі в обслуговуванні протягом 10 років, в доларах

  1. Tesla — 4035;
  2. Buick — 4900;
  3. Toyota — 4900;
  4. Lincoln — 5040;
  5. Ford — 5400;
  6. Chevrolet — 5550;
  7. Hyundai — 5640;
  8. Nissan — 5700;
  9. Mazda — 5800;
  10. Honda — 5835.

Раніше ми писали про п’ять автомобілів, схильних до сильної корозії. Також публікували рейтинг ТОП 4 компаній, які випускають ненадійні автомобілі.

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