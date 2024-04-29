Вживані авто віком до 5 років в Україні у 2024 році — ТОП-10

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років в Україні у 2024 році
Середній вік вживаних машин, які у 2024 році перейшли на українські номери, становить понад 9 років. Хоча поступово вік імпортованих авто з пробігом в Україні молодшає.
Про це повідомив Укравтопром
За перший квартал 2024 року українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Це становить понад 25% від загальної кількості авто з пробігом перереєстрованих за цей період.
Сегментація вживаних авто віком 5 років у 2024 році в Україні
- електромобілі — 40%;
- бензинові авто — 39%;
- дизельні авто — 10%;
- гібридні авто — 7%;
- авто з ГБО — 4%.
ТОП-10 найпопулярніших авто віком до 5 років в Україні
- Tesla Model 3 — 898 од.;
- Tesla Model Y — 870 од.;
- Hyundai Kona — 453 од.;
- Nissan Rogue — 444 од.;
- Mazda CX5 — 443 од.;
- Volkswagen iD.4 — 421 од.;
- Volkswagen Tiguan — 420 од.;
- Volkswagen Golf — 354 од.;
- Audi Q5 — 268 од.;
- Jeep Compass — 266 од.
Раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9083 — документ передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними транспортними засобами. Також ми писали, через які причини варто відмовитися від авто з пробігом.
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