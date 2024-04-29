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ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років в Україні у 2024 році

29 квітня 2024 10:27
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Вживані авто віком до 5 років в Україні у 2024 році — ТОП-10
Tesla Model 3 та Tesla Model Y. Фото: evcentral.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Середній вік вживаних машин, які у 2024 році перейшли на українські номери, становить понад 9 років. Хоча поступово вік імпортованих авто з пробігом в Україні молодшає.

Про це повідомив Укравтопром

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За перший квартал 2024 року українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Це становить понад 25% від загальної кількості авто з пробігом перереєстрованих за цей період.

Сегментація вживаних авто віком 5 років у 2024 році в Україні

  • електромобілі — 40%;
  • бензинові авто — 39%;
  • дизельні авто — 10%;
  • гібридні авто — 7%;
  • авто з ГБО — 4%.

ТОП-10 найпопулярніших авто віком до 5 років в Україні

  1. Tesla Model 3 — 898 од.;
  2. Tesla Model Y — 870 од.;
  3. Hyundai Kona — 453 од.;
  4. Nissan Rogue — 444 од.;
  5. Mazda CX5 — 443 од.;
  6. Volkswagen iD.4 — 421 од.;
  7. Volkswagen Tiguan — 420 од.;
  8. Volkswagen Golf — 354 од.;
  9. Audi Q5 — 268 од.;
  10. Jeep Compass — 266 од.

 

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років в Україні у 2024 році - фото 1
Hyundai Kona. Фото: nextcar.ua

Раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9083 — документ передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними транспортними засобами. Також ми писали, через які причини варто відмовитися від авто з пробігом.

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