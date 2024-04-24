ВРУ підтримала законопроєкт, який спростить роботу дилерів з вживаними авто

Продаж авто з пробігом. Фото: bossautoukraine.com.ua

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9083. Документ передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними транспортними засобами.

Про це повідомив очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За повідомленням нардепа, ринок вживаних автомобілів до початку повномасштабної війни складав 1,7 млн авто на рік, а у 2023 році — 780 тис. одиниць. Цього року очікується 1,5 млн проданих автомобілів з пробігом. Але лише 2,5% від загальної кількості реалізуються "в білу". Від легального продажу однієї машини держава отримує в середньому 19,8 тис. грн.

Правила продажу вживаних авто сьогодні

Як повідомляє AUTO-Consulting, сьогодні підприємства, які працюють з вживаними автомобілями, мають кілька законодавчих зобов'язань.

Вимушені обліковувати автомобілі з пробігом як основні засоби, хоча для них вони залишилися товаром. На час, поки вживані авто знаходяться у них в продажу, змушені проводити їх державну реєстрацію на себе в органах МВС. На виконання військово-транспортного обов‘язку при реєстрації в органах МВС мають також реєструвати автомобілі у ТЦК та СП та знімати їх з цієї реєстрації перед продажем кінцевому клієнту.

Це призвело до того, що продажі вживаних автомобілів пішли "в тінь". Як наслідок, держава недоотримує податки та збори при їх перепродажу.

Що пропонують нардепи

"Для роботи білого ринку є перешкода. Вимога додаткової реєстрації авто на посередника з купою непотрібних довідок. Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу — стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки", — зазначив Гетманцев.

Раніше Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році. Також експерти назвали причини, через які варто відмовитися від вживаного авто.