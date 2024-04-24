ВРУ поддержала законопроект, который упростит работу дилеров с подержанными авто

Продажа автомобилей с пробегом. Фото: bossautoukraine.com.ua

Верховная Рада приняла за основу законопроект №9083. Документ предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными транспортными средствами.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По сообщению нардепа, рынок подержанных автомобилей к началу полномасштабной войны составлял 1,7 млн авто в год, а в 2023 году — 780 тыс. единиц. В этом году ожидается 1,5 млн. проданных автомобилей с пробегом. Но только 2,5% от общего количества реализуются "в белую". От легальных продаж одной машины государство получает в среднем 19,8 тыс. грн.

Правила продажи подержанных авто сегодня

Как сообщает AUTO-Consulting, сегодня у предприятий, работающих с подержанными автомобилями, есть несколько законодательных обязательств.

Вынуждены учитывать автомобили с пробегом в качестве основных средств, хотя для них они остались товаром. На время, пока подержанные авто находятся в продаже, вынуждены проводить их государственную регистрацию на себя в органах МВД. Во исполнение военно-транспортной обязанности при регистрации в органах МВД должны также регистрировать автомобили в ТЦК и СП и снимать их с этой регистрации перед продажей конечному клиенту.

Это привело к тому, что продажи подержанных автомобилей ушли "в тень". Как следствие, государство недополучает налоги и сборы при их перепродаже.

Что предлагают нардепы

"Для работы белого рынка есть препятствие. Требование дополнительной регистрации авто на посредника с кучей ненужных справок. Отмена бессмысленной государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи, станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги", — отметил Гетманцев.

Ранее Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году. Также эксперты назвали причины, по которым стоит отказаться от подержанного авто.