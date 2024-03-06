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В странах ЕС цены на подержанные авто снова изменились — что случилось

6 марта 2024 12:19
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на подержанные автомобили в Европе в очередной раз претерпели изменения — что произошло
В Европе цены на б/у авто снизились. Фото: bloomberg.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Индекс европейских цен на авто AUTO1 Group в феврале 2024 года снова упал. Таким образом, за последние два года оптовые цены на машины с пробегом в Евросоюзе оказались самыми низкими.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Ценовой индекс AUTO1, показывающий ежемесячное изменение цен на б/у автомобили в Европе, определяется на основе анализа более 3,6 млн сделок купли-продажи авто с пробегом. Начальной точкой является январь 2015 года с базовым значением 100, в отношении которого колеблются все дальнейшие показатели.

 

В странах ЕС цены на подержанные авто снова изменились - что случилось - фото 1
Инфографика: AUTO1 Group

Индекс цен в феврале снизился на 0,6% — со значения 142 в январе до 141,2. Согласно Европейскому отчету, это самый низкий показатель уровня цен с сентября 2021 года (144,6).

Ранее Индекс показывал, что оптовые цены на б/у автомобили в течение 2023 года почти не изменялись, а в январе этого года они упали на 3,3%.

За год оптовые цены на подержанные автомобили снизились на 5,3%. Впрочем, стоимость машин с пробегом все еще остается на 22,6% выше, чем до начала пандемии COVID-19.

Импорт б/у авто в Украину

В феврале 2024 года на первую регистрацию было подано 19,9 тыс. завезенных из-за границы авто. Такой показатель более чем на 51% больше, чем в феврале прошлого года, и выше на 12%, чем в январе 2024-го.

Самой популярной импортной моделью является Volkswagen Golf и его электрическая версия e-Golf, которых завезли в феврале 979 единиц. На втором месте Skoda Octavia (775), на третьем – Volkswagen Passat (647).

Ранее мы писали, какие самые дешевые дизельные авто, а также подержанные седаны с полным приводом можно купить в Украине прямо сейчас.

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