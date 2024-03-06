Ціни на вживані автомобілі в Європі вкотре зазнали змін — що відбулося

В Європі ціни на вживані авто знизилися. Фото: bloomberg.com

Індекс європейських цін на авто AUTO1 Group у лютому 2024 року знову зменшився. Таким чином за останні два роки гуртові ціни на машини з пробігом в Євросоюзі виявилися найнижчими.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Ціновий індекс AUTO1, який показує щомісячну зміну цін на вживані автомобілі в Європі, визначається на основі аналізу понад 3,6 млн угод купівлі-продажу авто з пробігом. Початковою точкою є січень 2015 року з базовим значенням 100, відносно якого коливаються усі подальші показники.

Інфографіка: AUTO1 Group

Індекс цін у лютому зменшився на 0,6% — зі значення 142 у січні до 141,2. Згідно з Європейським звітом, це найнижчий показник рівня цін з вересня 2021 року (144,6).

Раніше Індекс показував, що оптові ціни на вживані автомобілі протягом 2023 року майже не змінювалися, а в січні цього року вони впали на 3,3%.

За рік гуртові ціни на вживані автомобілі зменшилися на 5,3%. Втім, вартість машин з пробігом все ще залишаються на 22,6% вищою, ніж до початку пандемії COVID-19.

Імпорт вживаних авто в Україну

У лютому 2024 року на першу реєстрацію було подано 19,9 тис. завезених з-за кордону авто. Такий показник на понад 51% більший, ніж у лютому минулого року, і вищий на 12%, ніж у січні 2024-го.

Найпопулярнішою імпортною моделлю є Volkswagen Golf та його електрична версія e-Golf, яких завезли у лютому 979 одиниць. На другому місці Skoda Octavia (775), на третьому — Volkswagen Passat (647).

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