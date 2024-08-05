Подержанные авто — какой пробег считают приемлемым опытные механики

С каким пробегом можно покупать подержанное авто — советы механика
Никто не может гарантировать исправность автомобиля с большим пробегом. Поэтому приобретение подержанного авто всегда сопровождается определенными рисками.
Руководитель автосервиса рассказал Avtosota, какой пробег автомобиля можно считать приемлемым и посоветовал, как правильно выбирать подержанную машину.
Допустимый пробег
- для китайских машин — от 70 тыс. до 110 тыс. км;
- для американских автомобилей — от 160 тыс. до 180 тыс. км;
- для корейских и европейских авто — от 170 тыс. до 200 тыс. км;
- для японских моделей — до 280 тыс. км.
Идеальным вариантом является автомобиль, выпущенный 3-3,5 года назад, с пробегом от 40 тыс. до 55 тыс. км.
Важная информация при покупке
Рискованными являются автомобили из крупных городов, где частые пробки могут значительно увеличить износ двигателя даже при небольшом пробеге. Поэтому перед покупкой следует тщательно проверить историю обслуживания и возможных ДТП.
Ранее мы писали, по каким признакам можно обнаружить, что подержанная машина пострадала от наводнения. Также эксперт рассказал, с каким пробегом не нужно покупать авто независимо от надежности или цены.
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