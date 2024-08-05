Подержанные авто — какой пробег считают приемлемым опытные механики

Выбор авто с пробегом. Фото: cnbc.com

Никто не может гарантировать исправность автомобиля с большим пробегом. Поэтому приобретение подержанного авто всегда сопровождается определенными рисками.

Руководитель автосервиса рассказал Avtosota, какой пробег автомобиля можно считать приемлемым и посоветовал, как правильно выбирать подержанную машину.

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Допустимый пробег

для китайских машин — от 70 тыс. до 110 тыс. км;

для американских автомобилей — от 160 тыс. до 180 тыс. км;

для корейских и европейских авто — от 170 тыс. до 200 тыс. км;

для японских моделей — до 280 тыс. км.

Идеальным вариантом является автомобиль, выпущенный 3-3,5 года назад, с пробегом от 40 тыс. до 55 тыс. км.

Фото: topgir.com.ua

Важная информация при покупке

Рискованными являются автомобили из крупных городов, где частые пробки могут значительно увеличить износ двигателя даже при небольшом пробеге. Поэтому перед покупкой следует тщательно проверить историю обслуживания и возможных ДТП.

Ранее мы писали, по каким признакам можно обнаружить, что подержанная машина пострадала от наводнения. Также эксперт рассказал, с каким пробегом не нужно покупать авто независимо от надежности или цены.