Эксперт предупредил о критическом пробеге подержанного автомобиля

Автомобили с пробегом. Фото: easterns.com

Перед надежными моделями с пробегом от авторитетных брендов трудно устоять, особенно в сочетании с соблазнительно низкими ценами. Но почти во всех случаях лучше развернуться и уйти, когда увидите на одометре 160 000 км.

Об этом написал Yahoo! Finance.

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Проблемы большого пробега

Эксперт по автомобильной промышленности Роб Диллан назвал основные причины, почему 160 000 км является максимальным пробегом, после которого авто не следует рассматривать как вариант для покупки:

значительно возрастает вероятность серьезного технического обслуживания и ремонта;

возникают проблемы основных компонентов авто: двигатель, трансмиссия и подвеска;

средняя стоимость ремонта или замены двигателя колеблется от 3000 до 8000 долларов;

ремонт трансмиссии может стоить от 1800 до 3400 долларов.

частые проверки и постоянная замена других деталей увеличивает общую стоимость владения.

То есть потенциальные затраты могут быстро перевесить любую первоначальную экономию от более низкой цены покупки.

На что обращать внимание в авто с пробегом

Максимальный пробег зависит от типа силового агрегата, ведь дизельная машина прослужит дольше аналогичного авто с бензиновым двигателем.

У разных брендов долгосрочная надежность отличается, например, Honda или Toyota прослужат дольше Dodge.

Записи об обслуживании являются ключевыми для тщательной оценки истории автомобиля — регулярные замены жидкости и ремней и т.п. придают уверенности покупателю подержанного автомобиля.

Обивка, краска, резина и элементы ходовой части показывают условия вождения предыдущим владельцем.

Ранее автовладельцы предупредили о восьми худших подержанных авто в 2024 году. Также эксперты предложили четыре альтернативы Toyota RAV4 на вторичном рынке по цене до 25 тысяч долларов.