Эксперт предупредил о критическом пробеге подержанного автомобиля

С каким пробегом не нужно покупать авто, независимо от надежности или цены
Перед надежными моделями с пробегом от авторитетных брендов трудно устоять, особенно в сочетании с соблазнительно низкими ценами. Но почти во всех случаях лучше развернуться и уйти, когда увидите на одометре 160 000 км.
Об этом написал Yahoo! Finance.
Проблемы большого пробега
Эксперт по автомобильной промышленности Роб Диллан назвал основные причины, почему 160 000 км является максимальным пробегом, после которого авто не следует рассматривать как вариант для покупки:
- значительно возрастает вероятность серьезного технического обслуживания и ремонта;
- возникают проблемы основных компонентов авто: двигатель, трансмиссия и подвеска;
- средняя стоимость ремонта или замены двигателя колеблется от 3000 до 8000 долларов;
- ремонт трансмиссии может стоить от 1800 до 3400 долларов.
- частые проверки и постоянная замена других деталей увеличивает общую стоимость владения.
То есть потенциальные затраты могут быстро перевесить любую первоначальную экономию от более низкой цены покупки.
На что обращать внимание в авто с пробегом
- Максимальный пробег зависит от типа силового агрегата, ведь дизельная машина прослужит дольше аналогичного авто с бензиновым двигателем.
- У разных брендов долгосрочная надежность отличается, например, Honda или Toyota прослужат дольше Dodge.
- Записи об обслуживании являются ключевыми для тщательной оценки истории автомобиля — регулярные замены жидкости и ремней и т.п. придают уверенности покупателю подержанного автомобиля.
- Обивка, краска, резина и элементы ходовой части показывают условия вождения предыдущим владельцем.
Ранее автовладельцы предупредили о восьми худших подержанных авто в 2024 году. Также эксперты предложили четыре альтернативы Toyota RAV4 на вторичном рынке по цене до 25 тысяч долларов.
Читайте Новини.LIVE!