Експерт попередив про критичний пробіг вживаного автомобіля

Автомобілі з пробігом. Фото: easterns.com

Перед надійними моделями з пробігом від авторитетних брендів важко встояти, особливо в поєднанні зі спокусливо низькими цінами. Але майже в усіх випадках краще розвернутися та піти, коли побачите на одометрі 160 000 км.

Про це написав Yahoo!Finance.

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Проблеми великого пробігу

Експерт з автомобільної промисловості Роб Діллан назвав основні причини, чому 160 000 км є максимальним пробігом, після якого авто не варто розглядати як варіант для купівлі:

значно зростає ймовірність серйозного технічного обслуговування та ремонту;

виникають проблеми основних компонентів авто: двигун, трансмісія та підвіска;

середня вартість ремонту або заміни двигуна коливається від 3000 до 8000 доларів;

ремонт трансмісії може коштувати від 1800 до 3400 доларів.

часті перевірки та постійна заміна інших деталей збільшує загальну вартість володіння.

Тобто потенційні витрати можуть швидко переважити будь-яку початкову економію від нижчої ціни покупки.

На що звертати увагу в авто з пробігом

Максимальний пробіг залежить від типу силового агрегату, адже дизельна машина прослужить довше, ніж аналогічне авто з бензиновим двигуном.

У різних брендів довгострокова надійність відрізняється, наприклад, Honda або Toyota прослужать довше за Dodge.

Записи про обслуговування є ключовими для ретельної оцінки історії автомобіля — регулярні заміни рідини та ременів тощо додають впевненості покупцю вживаного автомобіля.

Оббивка, фарба, гума та елементи ходової частини демонструють умови водіння попереднім власником.

Раніше автовласники попередили про вісім найгірших вживаних авто у 2024 році. Також експерти запропонували чотири альтернативи Toyota RAV4 на вторинному ринку за ціною до 25 тисяч доларів.