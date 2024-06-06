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З яким пробігом не потрібно купляти авто, незалежно від надійності чи ціни

6 червня 2024 21:35
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Експерт попередив про критичний пробіг вживаного автомобіля
Автомобілі з пробігом. Фото: easterns.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Перед надійними моделями з пробігом від авторитетних брендів важко встояти, особливо в поєднанні зі спокусливо низькими цінами. Але майже в усіх випадках краще розвернутися та піти, коли побачите на одометрі 160 000 км.

Про це написав Yahoo!Finance.

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Проблеми великого пробігу

Експерт з автомобільної промисловості Роб Діллан назвав основні причини, чому 160 000 км є максимальним пробігом, після якого авто не варто розглядати як варіант для купівлі:

  • значно зростає ймовірність серйозного технічного обслуговування та ремонту;
  • виникають проблеми основних компонентів авто: двигун, трансмісія та підвіска;
  • середня вартість ремонту або заміни двигуна коливається від 3000 до 8000 доларів;
  • ремонт трансмісії може коштувати від 1800 до 3400 доларів.
  • часті перевірки та постійна заміна інших деталей збільшує загальну вартість володіння.

Тобто потенційні витрати можуть швидко переважити будь-яку початкову економію від нижчої ціни покупки.

На що звертати увагу в авто з пробігом

  • Максимальний пробіг залежить від типу силового агрегату, адже дизельна машина прослужить довше, ніж аналогічне авто з бензиновим двигуном.
  • У різних брендів довгострокова надійність відрізняється, наприклад, Honda або Toyota прослужать довше за Dodge.
  • Записи про обслуговування є ключовими для ретельної оцінки історії автомобіля — регулярні заміни рідини та ременів тощо додають впевненості покупцю вживаного автомобіля.
  • Оббивка, фарба, гума та елементи ходової частини демонструють умови водіння попереднім власником.

Раніше автовласники попередили про вісім найгірших вживаних авто у 2024 році. Також експерти запропонували чотири альтернативи Toyota RAV4 на вторинному ринку за ціною до 25 тисяч доларів.

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