Експерт попередив про критичний пробіг вживаного автомобіля

З яким пробігом не потрібно купляти авто, незалежно від надійності чи ціни
Перед надійними моделями з пробігом від авторитетних брендів важко встояти, особливо в поєднанні зі спокусливо низькими цінами. Але майже в усіх випадках краще розвернутися та піти, коли побачите на одометрі 160 000 км.
Про це написав Yahoo!Finance.
Проблеми великого пробігу
Експерт з автомобільної промисловості Роб Діллан назвав основні причини, чому 160 000 км є максимальним пробігом, після якого авто не варто розглядати як варіант для купівлі:
- значно зростає ймовірність серйозного технічного обслуговування та ремонту;
- виникають проблеми основних компонентів авто: двигун, трансмісія та підвіска;
- середня вартість ремонту або заміни двигуна коливається від 3000 до 8000 доларів;
- ремонт трансмісії може коштувати від 1800 до 3400 доларів.
- часті перевірки та постійна заміна інших деталей збільшує загальну вартість володіння.
Тобто потенційні витрати можуть швидко переважити будь-яку початкову економію від нижчої ціни покупки.
На що звертати увагу в авто з пробігом
- Максимальний пробіг залежить від типу силового агрегату, адже дизельна машина прослужить довше, ніж аналогічне авто з бензиновим двигуном.
- У різних брендів довгострокова надійність відрізняється, наприклад, Honda або Toyota прослужать довше за Dodge.
- Записи про обслуговування є ключовими для ретельної оцінки історії автомобіля — регулярні заміни рідини та ременів тощо додають впевненості покупцю вживаного автомобіля.
- Оббивка, фарба, гума та елементи ходової частини демонструють умови водіння попереднім власником.
Раніше автовласники попередили про вісім найгірших вживаних авто у 2024 році. Також експерти запропонували чотири альтернативи Toyota RAV4 на вторинному ринку за ціною до 25 тисяч доларів.
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