ТОП-4 вживаних кросовери, здатних конкурувати з Toyota RAV4 в Україні у 2024 році

Toyota RAV4. Фото: infocar.ua

Toyota RAV4 має величезний попит на українському ринку вживаних кросоверів, тому за авто віком 8-9 років просять близько мільйона гривень. Але існують варіанти, здатні конкурувати з цим великим SUV за такою ж приблизно ціною.

Про це написала Автотема.

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Volkswagen Touareg

Фото: autoua.net

Авто 2015-2016 років випуску мають надійні двигуни, але вимагають високоякісного пального. Головний недолік — великі витрати палива, які у місті можуть сягати 25 літрів на 100 км пробігу.

Довговічністю відомі автоматична коробка передач, кузов та підвіски машини.

Kia Sorento Prime

Фото: wikipedia.org

Кросовери 2015-2016 років випуску можна знайти з дизельним двигуном або з бензиновими моторами 2.4 (188 к.с.) та V6 3.3 (250 к.с.). Експерти радять вибирати бензинові моделі, адже дизельні варіанти споживають забагато оливи.

На відміну від RAV4, у Sorento Prime трапляється вихід з ладу витратних матеріалів гальмівної системи.

Volvo XC60

Фото: carsguide.com.au

Кросовери першого покоління віком 8-10 років з пробігом приблизно 150 тис. км можуть бути непоганим вибором. Бензинові турбодвигуни моделі критикують за кілька вразливих елементів, в ось дизельні агрегати менш схильні до частого ламання.

Моделі після рестайлінгу 2014 року вважаються найбільш надійними. Головний недолік — висока вартість запчастин.

Nissan Pathfinder

Фото: thecarconnection.com

Експерти радять авто четвертого покоління віком 8-9 років з пробігом до 150 тис. км. Головна проблема машини — трансмісія. Також Pathfinder має деякі негаразди з підвіскою та слабкими підшипниками.

Гарний варіант авто з атмосферним двигуном VQ35DE V6 3.5 потужністю 249 к.с. та варіатором Jatco JF017E, хоча він й має певні недоліки. Втім, фахівці вважають, що варіатор Pathfinder краще спроєктований, ніж CVT у Toyota RAV4.

Раніше Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 9083, який передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними автомобілями. Також ми писали, через які причини варто відмовитися від авто з пробігом.