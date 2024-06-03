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Чотири альтернативи Toyota RAV4 на вторинному ринку за ціною до 25 тисяч доларів

3 червня 2024 19:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
ТОП-4 вживаних кросовери, здатних конкурувати з Toyota RAV4 в Україні у 2024 році
Toyota RAV4. Фото: infocar.ua
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Toyota RAV4 має величезний попит на українському ринку вживаних кросоверів, тому за авто віком 8-9 років просять близько мільйона гривень. Але існують варіанти, здатні конкурувати з цим великим SUV за такою ж приблизно ціною.

Про це написала Автотема.

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Volkswagen Touareg

 

Чотири альтернативи Toyota RAV4 на вторинному ринку за ціною до 25 тисяч доларів - фото 1
Фото: autoua.net

Авто 2015-2016 років випуску мають надійні двигуни, але вимагають високоякісного пального. Головний недолік — великі витрати палива, які у місті можуть сягати 25 літрів на 100 км пробігу.

Довговічністю відомі автоматична коробка передач, кузов та підвіски машини.

Kia Sorento Prime

 

Чотири альтернативи Toyota RAV4 на вторинному ринку за ціною до 25 тисяч доларів - фото 2
Фото: wikipedia.org

Кросовери 2015-2016 років випуску можна знайти з дизельним двигуном або з бензиновими моторами 2.4 (188 к.с.) та V6 3.3 (250 к.с.). Експерти радять вибирати бензинові моделі, адже дизельні варіанти споживають забагато оливи.

На відміну від RAV4, у Sorento Prime трапляється вихід з ладу витратних матеріалів гальмівної системи.

Volvo XC60

 

Чотири альтернативи Toyota RAV4 на вторинному ринку за ціною до 25 тисяч доларів - фото 3
Фото: carsguide.com.au

Кросовери першого покоління віком 8-10 років з пробігом приблизно 150 тис. км можуть бути непоганим вибором. Бензинові турбодвигуни моделі критикують за кілька вразливих елементів, в ось дизельні агрегати менш схильні до частого ламання.

Моделі після рестайлінгу 2014 року вважаються найбільш надійними. Головний недолік — висока вартість запчастин.

Nissan Pathfinder

 

Чотири альтернативи Toyota RAV4 на вторинному ринку за ціною до 25 тисяч доларів - фото 4
Фото: thecarconnection.com

Експерти радять авто четвертого покоління віком 8-9 років з пробігом до 150 тис. км. Головна проблема машини — трансмісія. Також Pathfinder має деякі негаразди з підвіскою та слабкими підшипниками.

Гарний варіант авто з атмосферним двигуном VQ35DE V6 3.5 потужністю 249 к.с. та варіатором Jatco JF017E, хоча він й має певні недоліки. Втім, фахівці вважають, що варіатор Pathfinder краще спроєктований, ніж CVT у Toyota RAV4.

Раніше Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 9083, який передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними автомобілями. Також ми писали, через які причини варто відмовитися від авто з пробігом.

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