ТОП-4 подержанных кроссовера, способных конкурировать с Toyota RAV4 в Украине в 2024 году

Toyota RAV4. Фото: infocar.ua

Toyota RAV4 пользуется огромным спросом на украинском рынке подержанных кроссоверов, поэтому за авто в возрасте 8-9 лет просят около миллиона гривен. Но существуют варианты, способные конкурировать с этим большим SUV по такой же примерно цене.

Об этом написала Автотема.

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Volkswagen Touareg

Фото: autoua.net

Автомобили 2015-2016 годов выпуска имеют надежные двигатели, но требуют высококачественного топлива. Главный недостаток — большой расход топлива, который в городе может достигать 25 литров на 100 км пробега.

Долговечностью известна автоматическая коробка передач, кузов и подвески машины.

Kia Sorento Prime

Фото: wikipedia.org

Кроссоверы 2015-2016 годов выпуска можно найти с дизельным двигателем или с бензиновыми моторами 2.4 (188 л.с.) и V6 3.3 (250 л.с.). Эксперты советуют выбирать бензиновые модели, ведь дизельные варианты потребляют слишком много масла.

В отличие от RAV4, у Sorento Prime случается выход из строя расходных материалов тормозной системы.

Volvo XC60

Фото: carsguide.com.au

Кроссоверы первого поколения 8-10 лет с пробегом примерно 150 тыс. км могут быть неплохим выбором. Бензиновые турбодвигатели модели критикуют за несколько уязвимых элементов, вот дизельные агрегаты менее склонны к частой поломке.

Модели после рестайлинга 2014 считаются наиболее надежными. Главный недостаток – высокая стоимость запчастей.

Nissan Pathfinder

Фото: thecarconnection.com

Эксперты советуют авто четвертого поколения в возрасте 8-9 лет с пробегом до 150 тыс. км. Главная проблема машины – трансмиссия. Также Pathfinder имеет некоторые проблемы с подвеской и слабыми подшипниками.

Хороший вариант авто с атмосферным двигателем VQ35DE V6 3.5 мощностью 249 л.с. и вариатором Jatco JF017E, хотя он и имеет некоторые недостатки. Впрочем, специалисты полагают, что вариатор Pathfinder лучше спроектирован, чем CVT у Toyota RAV4.

Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9083, который документ предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными машинами. Также мы писали, по каким причинам стоит отказаться от б/у авто.