ТОП-4 подержанных кроссовера, способных конкурировать с Toyota RAV4 в Украине в 2024 году

Четыре альтернативы Toyota RAV4 на вторичном рынке по цене до 25 тысяч долларов
Toyota RAV4 пользуется огромным спросом на украинском рынке подержанных кроссоверов, поэтому за авто в возрасте 8-9 лет просят около миллиона гривен. Но существуют варианты, способные конкурировать с этим большим SUV по такой же примерно цене.
Об этом написала Автотема.
Volkswagen Touareg
Автомобили 2015-2016 годов выпуска имеют надежные двигатели, но требуют высококачественного топлива. Главный недостаток — большой расход топлива, который в городе может достигать 25 литров на 100 км пробега.
Долговечностью известна автоматическая коробка передач, кузов и подвески машины.
Kia Sorento Prime
Кроссоверы 2015-2016 годов выпуска можно найти с дизельным двигателем или с бензиновыми моторами 2.4 (188 л.с.) и V6 3.3 (250 л.с.). Эксперты советуют выбирать бензиновые модели, ведь дизельные варианты потребляют слишком много масла.
В отличие от RAV4, у Sorento Prime случается выход из строя расходных материалов тормозной системы.
Volvo XC60
Кроссоверы первого поколения 8-10 лет с пробегом примерно 150 тыс. км могут быть неплохим выбором. Бензиновые турбодвигатели модели критикуют за несколько уязвимых элементов, вот дизельные агрегаты менее склонны к частой поломке.
Модели после рестайлинга 2014 считаются наиболее надежными. Главный недостаток – высокая стоимость запчастей.
Nissan Pathfinder
Эксперты советуют авто четвертого поколения в возрасте 8-9 лет с пробегом до 150 тыс. км. Главная проблема машины – трансмиссия. Также Pathfinder имеет некоторые проблемы с подвеской и слабыми подшипниками.
Хороший вариант авто с атмосферным двигателем VQ35DE V6 3.5 мощностью 249 л.с. и вариатором Jatco JF017E, хотя он и имеет некоторые недостатки. Впрочем, специалисты полагают, что вариатор Pathfinder лучше спроектирован, чем CVT у Toyota RAV4.
Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9083, который документ предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными машинами. Также мы писали, по каким причинам стоит отказаться от б/у авто.
Читайте Новини.LIVE!