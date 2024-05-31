Каким должен быть подержанный автомобиль, чтобы его купили в Украине за считанные дни

Автомобильный рынок. Фото: realno.te.ua

Эксперты компании Autolist проанализировали продажи автомобилей на вторичном рынке и выяснили, какие модели пользуются большой популярностью и продаются чуть ли не на следующий день после публикации объявления. Конечно, прежде всего разбирают самые дешевые авто в приличном состоянии, но есть и ряд требований по оснащению транспортных средств.

Об этом сообщила Avtosota.

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Какие модели продаются быстрее всего

ВАЗ — 10% (от общего числа реализуемых в Украине авто за один день);

Kia — 9%;

Hyundai — 8%.

Самые ликвидные модели

Ford Focus и Kia Rio со средним пробегом 142 000 км.

Транспортные средства 2008 и 2012-2014 годов выпуска.

Самые популярные авто по типу кузова

седан — 35% сделок, в которых автомобиль продавался за один день;

кроссоверы и внедорожники — 34%;

хэтчбеки и лифтбеки — 20%.

Самые популярные авто по виду топлива

бензиновые — 87%;

дизели — 12%;

гибриды — 1%.

Самые популярные авто по виду трансмиссии

автоматическая коробка передач — 48%;

механическая коробка передач — 34;

робот — 10%;

вариатор — 8%.

Быстрее всего подержанные автомобили продаются в Киеве, Харькове, Одессе и Ивано-Франковске.

Ранее мы писали, какие самые дешевые дизельные авто, а также подержанные седаны с полным приводом можно купить в Украине.