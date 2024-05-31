Каким должен быть подержанный автомобиль, чтобы его купили в Украине за считанные дни

Покупают сразу — какие подержанные авто предпочитают украинцы в 2024 году
31 мая 2024 17:45
Автомобильный рынок. Фото: realno.te.ua
Эксперты компании Autolist проанализировали продажи автомобилей на вторичном рынке и выяснили, какие модели пользуются большой популярностью и продаются чуть ли не на следующий день после публикации объявления. Конечно, прежде всего разбирают самые дешевые авто в приличном состоянии, но есть и ряд требований по оснащению транспортных средств.
Об этом сообщила Avtosota.
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Какие модели продаются быстрее всего
- ВАЗ — 10% (от общего числа реализуемых в Украине авто за один день);
- Kia — 9%;
- Hyundai — 8%.
Самые ликвидные модели
- Ford Focus и Kia Rio со средним пробегом 142 000 км.
- Транспортные средства 2008 и 2012-2014 годов выпуска.
Самые популярные авто по типу кузова
- седан — 35% сделок, в которых автомобиль продавался за один день;
- кроссоверы и внедорожники — 34%;
- хэтчбеки и лифтбеки — 20%.
Самые популярные авто по виду топлива
- бензиновые — 87%;
- дизели — 12%;
- гибриды — 1%.
Самые популярные авто по виду трансмиссии
- автоматическая коробка передач — 48%;
- механическая коробка передач — 34;
- робот — 10%;
- вариатор — 8%.
Быстрее всего подержанные автомобили продаются в Киеве, Харькове, Одессе и Ивано-Франковске.
Ранее мы писали, какие самые дешевые дизельные авто, а также подержанные седаны с полным приводом можно купить в Украине.
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