Найкращі дизельні авто в Україні у 2024 році — нові та вживані

Volkswagen Touareg та Toyota Land Cruiser Prado. Фото: drive.com.au

В Україні знижуються продажі вживаних дизельних автомобілів, водночас зростає попит на нові дизелі. При цьому кросовери домінують в сегменті нових авто, а моделі С-класу — серед машин з пробігом.

Про це написала Avtosota.

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За інформацією "Укравтопром", у квітні українці придбали 6200 дизельних автомобілів, що на 10% менше, ніж торік.

Зниження відбулося через ринок вживаних авто, де попит впав на 14% — продали лише 4800 машин.

На відміну від авто з пробігом, в цей же період продажі нових дизельних машин зросли на 10% до 1400 одиниць.

ТОП-5 найпопулярніших нових дизельних авто в Україні

Renault Duster — 372 проданих одиниць; BMW X3 — 128; Toyota Land Cruiser Prado — 125; Volkswagen Touareg — 111; BMW X4 — 71.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних дизельних авто в Україні

Renault Megane — 485; Skoda Octavia — 343; Volkswagen Passat — 324; Nissan Qashqai — 297; Volkswagen Golf — 169.

Зміна структури ринку

Зростання продажів нових дизельних автомобілів свідчить про те, що українці сьогодні шукають сучасніші, універсальні машини з кращими характеристиками та оновленими функціями.

А популярність моделей С-класу на ринку вживаних авто підкреслює їхнє співвідношення ціни та якості. Такі машини пропонують поєднання ефективності, комфорту та практичності.

Раніше ми писали, що в Україні змінюються ціни на нові автомобілі. Також публікували ТОП-5 найбільш довговічних дизельних двигунів в Україні у 2024 році.