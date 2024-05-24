Найкращі дизельні авто в Україні у 2024 році — нові та вживані

Чому українці переходять на нові дизельні авто — як змінився ринок
В Україні знижуються продажі вживаних дизельних автомобілів, водночас зростає попит на нові дизелі. При цьому кросовери домінують в сегменті нових авто, а моделі С-класу — серед машин з пробігом.
Про це написала Avtosota.
За інформацією "Укравтопром", у квітні українці придбали 6200 дизельних автомобілів, що на 10% менше, ніж торік.
Зниження відбулося через ринок вживаних авто, де попит впав на 14% — продали лише 4800 машин.
На відміну від авто з пробігом, в цей же період продажі нових дизельних машин зросли на 10% до 1400 одиниць.
ТОП-5 найпопулярніших нових дизельних авто в Україні
- Renault Duster — 372 проданих одиниць;
- BMW X3 — 128;
- Toyota Land Cruiser Prado — 125;
- Volkswagen Touareg — 111;
- BMW X4 — 71.
ТОП-5 найпопулярніших вживаних дизельних авто в Україні
- Renault Megane — 485;
- Skoda Octavia — 343;
- Volkswagen Passat — 324;
- Nissan Qashqai — 297;
- Volkswagen Golf — 169.
Зміна структури ринку
Зростання продажів нових дизельних автомобілів свідчить про те, що українці сьогодні шукають сучасніші, універсальні машини з кращими характеристиками та оновленими функціями.
А популярність моделей С-класу на ринку вживаних авто підкреслює їхнє співвідношення ціни та якості. Такі машини пропонують поєднання ефективності, комфорту та практичності.
Раніше ми писали, що в Україні змінюються ціни на нові автомобілі. Також публікували ТОП-5 найбільш довговічних дизельних двигунів в Україні у 2024 році.
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