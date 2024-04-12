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В Україні шостий місяць поспіль дешевшають нові авто — які причини

12 квітня 2024 19:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Чому в Україні дешевшають нові авто — експерти назвали несподівану причину
Автосалон. Фото: softcom.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В першому кварталі 2024 року середня вартість проданого нового автомобіля зменшилася на 10% у порівнянні з аналогічним періодом торік. І сьогодні середня ціна таких авто становить 30,7 тис. євро.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Чому дешевшають авто

Мабуть, не варто робити далекоглядних висновків, адже, на думку експертів, така тенденція пояснюється зниженням частки автомобілів преміумсегмента. Через стагнацію продажів шикарних авто знизився обсяг коштів (-6%), які були витрачені на купівлю цих машин.

Водночас доля лакшері в структурі фінансової місткості на українському авторинку зменшилась до 32% проти 43% торік. Саме це вплинуло на середню вартість нових автомобілів у 2024-му. Адже загальні продажі нових легковиків в Україні продовжують зростати.

Яка середня вартість авто

Сьогодні середня ціна нового автомобіля в Україні становить 30,7 тис. євро (1,3 млн грн). А мінімальне значення за останні майже два роки цей показник показав у березні — 29,8 тис. євро. Ще торік за підсумками першого кварталу середня вартість одного проданого нового автомобіля становила 34 тис. євро.

Загалом показник середньої вартості одного авто падає з вересня минулого року, коли на ринку почали фіксувати тренд на зниження долі автомобілів преміумсегмента.

Раніше ми писали, які найдешевші дизельні авто, а також — вживані седани з повним приводом можна купити в Україні прямо зараз.

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