Почему в Украине дешевеют новые автомобили — эксперты назвали неожиданную причину

Автосалон. Фото: softcom.ua

В первом квартале 2024 года средняя стоимость проданного нового автомобиля снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И сегодня средняя цена таких автомобилей составляет 30,7 тыс. евро.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

Читайте также:

Почему дешевеют авто

Пожалуй, не стоит делать далеко идущих выводов, ведь, по мнению экспертов, такая тенденция объясняется снижением доли автомобилей премиум-сегмента. Из-за стагнации продаж шикарных авто снизился объем средств (-6%), которые были потрачены на покупку этих машин.

В то же время доля лакшери в структуре финансовой емкости на украинском авторынке уменьшилась до 32% против 43% в прошлом году. Именно это отразилось на средней стоимости новых автомобилей в 2024-м. Ведь общие продажи новых легковых автомобилей в Украине продолжают расти.

Какая средняя стоимость авто

Сегодня средняя цена нового автомобиля в Украине составляет 30,7 тысяч евро (1,3 млн грн). А минимальное значение за последние почти два года этот показатель показал в марте — 29,8 тыс. евро. Еще в прошлом году по итогам первого квартала средняя стоимость одного проданного нового автомобиля составила 34 тысячи евро.

В общем, показатель средней стоимости одного авто падает с сентября прошлого года, когда на рынке начали фиксировать тренд на снижение доли автомобилей премиум-сегмента.

Ранее мы писали, какие самые дешевые дизельные авто, а также подержанные седаны с полным приводом можно купить в Украине прямо сейчас.