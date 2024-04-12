Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Украине шестой месяц подряд дешевеют новые автомобили — какие причины arrow

В Украине шестой месяц подряд дешевеют новые автомобили — какие причины

12 апреля 2024 19:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Почему в Украине дешевеют новые автомобили — эксперты назвали неожиданную причину
Автосалон. Фото: softcom.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В первом квартале 2024 года средняя стоимость проданного нового автомобиля снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И сегодня средняя цена таких автомобилей составляет 30,7 тыс. евро.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

Читайте также:

Почему дешевеют авто

Пожалуй, не стоит делать далеко идущих выводов, ведь, по мнению экспертов, такая тенденция объясняется снижением доли автомобилей премиум-сегмента. Из-за стагнации продаж шикарных авто снизился объем средств (-6%), которые были потрачены на покупку этих машин.

В то же время доля лакшери в структуре финансовой емкости на украинском авторынке уменьшилась до 32% против 43% в прошлом году. Именно это отразилось на средней стоимости новых автомобилей в 2024-м. Ведь общие продажи новых легковых автомобилей в Украине продолжают расти.

Какая средняя стоимость авто

Сегодня средняя цена нового автомобиля в Украине составляет 30,7 тысяч евро (1,3 млн грн). А минимальное значение за последние почти два года этот показатель показал в марте — 29,8 тыс. евро. Еще в прошлом году по итогам первого квартала средняя стоимость одного проданного нового автомобиля составила 34 тысячи евро.

В общем, показатель средней стоимости одного авто падает с сентября прошлого года, когда на рынке начали фиксировать тренд на снижение доли автомобилей премиум-сегмента.

Ранее мы писали, какие самые дешевые дизельные авто, а также подержанные седаны с полным приводом можно купить в Украине прямо сейчас.

авто
цены
автомобиль
продажа авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый