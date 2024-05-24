Лучшие дизельные авто в Украине в 2024 году — новые и подержанные

Почему украинцы переходят на новые дизельные авто — как изменился рынок
В Украине снижаются продажи подержанных дизельных автомобилей, в то же время растет спрос на новые дизели. При этом кроссоверы доминируют в сегменте новых авто, а модели С-класса — среди машин с пробегом.
Об этом написала Avtosota.
По информации "Укравтопром", в апреле украинцы приобрели 6200 дизельных автомобилей, что на 10% меньше, чем в прошлом году.
Снижение произошло из-за рынка подержанных авто, где спрос упал на 14% — продали всего 4800 машин.
В отличие от авто с пробегом, в этот же период продажи новых дизельных машин выросли на 10% до 1400 единиц.
ТОП-5 самых популярных новых дизельных авто в Украине
- Renault Duster — 372 проданных единиц;
- BMW X3 — 128;
- Toyota Land Cruiser Prado — 125;
- Volkswagen Touareg — 111;
- BMW X4 — 71.
ТОП-5 самых популярных подержанных дизельных авто в Украине
- Renault Megane — 485;
- Skoda Octavia — 343;
- Volkswagen Passat — 324;
- Nissan Qashqai — 297;
- Volkswagen Golf — 169.
Изменение структуры рынка
Рост продаж новых дизельных автомобилей свидетельствует о том, что украинцы сегодня ищут более современные, универсальные машины с лучшими характеристиками и обновленными функциями.
А популярность моделей С-класса на рынке подержанных автомобилей подчеркивает их соотношение цены и качества. Такие машины предлагают сочетание эффективности, комфорта и практичности.
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