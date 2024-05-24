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Почему украинцы переходят на новые дизельные авто — как изменился рынок

24 мая 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лучшие дизельные авто в Украине в 2024 году — новые и подержанные
Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser Prado. Фото: drive.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Украине снижаются продажи подержанных дизельных автомобилей, в то же время растет спрос на новые дизели. При этом кроссоверы доминируют в сегменте новых авто, а модели С-класса — среди машин с пробегом.

Об этом написала Avtosota.

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По информации "Укравтопром", в апреле украинцы приобрели 6200 дизельных автомобилей, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

Снижение произошло из-за рынка подержанных авто, где спрос упал на 14% — продали всего 4800 машин.

В отличие от авто с пробегом, в этот же период продажи новых дизельных машин выросли на 10% до 1400 единиц.

ТОП-5 самых популярных новых дизельных авто в Украине

  1. Renault Duster — 372 проданных единиц;
  2. BMW X3 — 128;
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 125;
  4. Volkswagen Touareg — 111;
  5. BMW X4 — 71.

ТОП-5 самых популярных подержанных дизельных авто в Украине

  1. Renault Megane — 485;
  2. Skoda Octavia — 343;
  3. Volkswagen Passat — 324;
  4. Nissan Qashqai — 297;
  5. Volkswagen Golf — 169.

Изменение структуры рынка

Рост продаж новых дизельных автомобилей свидетельствует о том, что украинцы сегодня ищут более современные, универсальные машины с лучшими характеристиками и обновленными функциями.

А популярность моделей С-класса на рынке подержанных автомобилей подчеркивает их соотношение цены и качества. Такие машины предлагают сочетание эффективности, комфорта и практичности.

Ранее мы писали, что в Украине меняются цены на новые автомобили. Также публиковали ТОП-5 самых долговечных дизельных двигателей в Украине в 2024 году.

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