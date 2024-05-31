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Купують одразу — яким вживаним авто віддають перевагу українці у 2024 році

31 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Яким має бути вживаний автомобіль, щоб його купили в Україні за лічені дні
Автомобільний ринок. Фото: realno.te.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Експерти компанії Autolist проаналізували продажі автомобілів на вторинному ринку та з'ясували, які моделі мають шалену популярність та продаються ледь не на наступний день після публікації оголошення. Звичайно, насамперед розбирають найдешевші авто у пристойному стані, але є й низка вимог щодо оснащення транспортних засобів.

Про це повідомила Avtosota.

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Які моделі продаються найшвидше

  • ВАЗ — 10% (від загального числа реалізованих в Україні авто за один день);
  • Kia — 9%;
  • Hyundai — 8%.

Найліквідніші моделі

  • Ford Focus та Kia Rio із середнім пробігом 142 000 км.
  • Транспортні засоби 2008 та 2012-2014 років випуску.

Найпопулярніші авто за типом кузова

  • седан — 35% угод, в яких автомобіль продавався за один день;
  • кросовери та позашляховики — 34%;
  • хетчбеки та ліфтбеки — 20%.

Найпопулярніші авто за видом палива

  • бензинові — 87%;
  • дизелі — 12%;
  • гібриди — 1%.

Найпопулярніші авто за видом трансмісії

  • автоматична коробка передач — 48%;
  • механічна коробка передач — 34;
  • робот — 10%;
  • варіатор — 8%.

Найшвидше вживані автомобілі продаються в Києві, Харкові, Одесі та Івано-Франківську.

Раніше ми писали, які найдешевші дизельні авто, а також — вживані седани з повним приводом можна купити в Україні.

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