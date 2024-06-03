Названі вісім вживаних автомобілів, які принесуть власникам лише проблеми

Відчай за кермом. Фото: freepik.com

Перед тим, як витрачати великі кошти на купівлю вживаного автомобіля, варто ознайомитися з відгуками від людей, які раніше придбали таку саму модель. Представляємо вісім історій від автовласників з популярного ресурсу Reddit.

Про це написав GoBankingRates.

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Користувачі скаржилися на:

двигун;

повітряний клапан;

комп'ютерне програмне забезпечення та модуль керування.

2006 Jeep Liberty

Найгірший досвід роботи з одним із цих автомобілів належить користувачу під ніком GilpinMTBQG. Ось проблеми, через які він страждав:

відпало переднє праве колесо;

прокладка головки продулася двічі за один рік;

гасла паливна система;

зламані віконні вимикачі;

зламана система кондиціонування;

витік оливи;

брязкіт повсюди.

2007 Mini Cooper S

Нині видалений обліковий запис Reddit розповідає про жахливий час, який він провів, володіючи цим авто. Це був постійний головний біль через фари та задні ліхтарі, які випадково спадали з автомобіля протягом кількох тижнів. У машини були проблеми з датчиками та раптові збої двигуна. Користувач каже, що авто було чудово керувати, але проблеми, які постійно виникали в Mini Cooper, змусила позбутися його.

2011 Volkswagen GTI

Import1107 мав жахливий досвід з машиною, яку купив з пробігом 43 000 км і протягом трьох років зіткнулися з проблемами:

перегорів інжектор;

виходили з ладу водяна та паливна помпи;

був змушений встановити нову систему зчеплення;

неполадки зі стартером та впускним колектором;

зламана пружина клапана.

Користувач каже, що він витратив близько 7500 доларів за три роки лише на те, щоб підтримувати машину в робочому стані.

2009 Chrysler PT Cruiser

Користувач selshan заявив, що ненавидів машину кожну хвилину, коли володів нею. Технічних проблем не було, але автомобіль розганявся настільки повільно, що він зрештою вирішив обміняти його на інший, щойно зміг собі це дозволити.

2006 Mazda 3

Користувачі зазначають, що двигун авто справді міцний й з ним не було жодних проблем. Але на цьому хороші новини закінчуються. Автовласники мають постійні проблеми з підвіскою, днищем, панелями кузова та електропроводкою гальм.

Інші користувачі зазначили, що ці негаразди, ймовірно, виникли через сіль на дорозі, яка може роз’їдати ходову частину автомобіля.

2016 Subaru WRX

Користувач likebigbuttons пише, що авто завжди мало багато проблем:

сильні тряски у двигуні з шаленими коливаннями обертів;

випадкова відмова фар;

випадкова відмова внутрішніх вентиляторів;

дуже гучні несподівані звуки від повітряного фільтра.

2010 Dodge Charger Police Interceptor

Користувач AdAstra314 каже, що приблизно за два тижні після покупки автомобіля вони отримали код "випадкової осічки запалювання циліндра". Крім того, у нього були проблеми з датчиками TPS, вікнами та трансмісією автомобіля.

Раніше були названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії. Також автолюбителі назвали три найгірші моделі автомобілів з Китаю.