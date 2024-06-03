Названы восемь подержанных автомобилей, которые принесут владельцам только проблемы

Отчаяние за рулем. Фото: freepik.com

Перед тем, как тратить большие средства на покупку подержанного автомобиля, стоит ознакомиться с отзывами людей, которые раньше приобрели такую же модель. Представляем восемь историй от автовладельцев с популярного ресурса Reddit.

Об этом написал GoBankingRates.

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Пользователи жаловались на:

двигатель;

воздушный клапан;

компьютерное программное обеспечение и модуль управления.

2006 Jeep Liberty

Худший опыт работы с одним из этих автомобилей принадлежит пользователю под ником GilpinMTBQG. Вот проблемы, из-за которых он страдал:

отпало переднее правое колесо;

прокладка головки продулась дважды за год;

гасла топливная система;

сломанные оконные выключатели;

сломана система кондиционирования;

утечка масла;

лязг повсюду.

2007 Mini Cooper S

В настоящее время удаленная учетная запись Reddit рассказывает об ужасном времени, которое он провел, владея этим авто. Это была постоянная головная боль из-за фар и задних фонарей, которые случайно спадали с автомобиля в течение нескольких недель. У машины были проблемы с датчиками и внезапные сбои двигателя.

Пользователь говорит, что авто было отлично управлять, но проблемы, которые постоянно возникали с Mini Cooper, заставила избавиться от него.

2011 Volkswagen GTI

Import1107 имел ужасный опыт с машиной, которую купил с пробегом 43 000 км и в течение трех лет столкнулись с проблемами:

перегорел инжектор;

выходили из строя водяной и топливный насосы;

был вынужден установить новую систему сцепления;

неполадки со стартером и впускным коллектором;

сломана пружина клапана.

Пользователь говорит, что он потратил около 7500 долларов за три года только на то, чтобы поддерживать машину в рабочем состоянии.

2009 Chrysler PT Cruiser

Пользователь selshan заявил, что ненавидел машину каждую минуту, когда владел ею. Технических проблем не было, но автомобиль разгонялся настолько медленно, что он в конце концов решил обменять его на другой, как только смог себе это позволить.

2006 Mazda 3

Пользователи отмечают, что двигатель авто действительно крепкий и с ним не было никаких проблем. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Автовладельцы испытывают постоянные проблемы с подвеской, днищем, панелями кузова и электропроводкой тормозов.

Другие пользователи отметили, что эти проблемы, вероятно, возникли из-за соли на дороге, которая может разъедать ходовую часть автомобиля.

2016 Subaru WRX

Пользователь likebigbuttons пишет, что авто всегда имело много проблем:

сильные тряски в двигателе с бешеными колебаниями оборотов;

случайный отказ фар;

случайный отказ внутренних вентиляторов;

очень громкие неожиданные звуки из воздушного фильтра.

2010 Dodge Charger Police Interceptor

Пользователь AdAstra314 говорит, что примерно через две недели после покупки автомобиля они получили код "случайной осечки зажигания цилиндра". Кроме того, он имел проблемы с датчиками TPS, окнами и трансмиссией автомобиля.

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