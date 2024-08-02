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Хорошие новости — цены на подержанные автомобили в Европе снова изменились

2 августа 2024 08:15
Святослав Мотюженко - Редактор
Как изменились цены на подержанные автомобили в Европе — к чему готовиться
Продажа подержанных авто. Фото: bloomberg.com
Святослав Мотюженко - Редактор

В июле подержанные автомобили в Евросоюзе подешевели почти на один процентный пункт. В целом за семь месяцев 2024 года индекс цен снизился со 142 до 137, что означает уменьшение цен на 3,5% с начала года.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Как падали цены

По сравнению с прошлым годом цены на подержанные автомобили упали на 7,6%. Тем не менее цены на машины с пробегом в ЕС все еще на 16,1% выше, чем до начала пандемии COVID-19. В июле 2019 года ценовой индекс составлял 118.

Самый высокий уровень цен на рынке был зафиксирован в июле 2022 года, когда пост-ковидный кризис совпал с началом полномасштабной российско-украинской войны и повышенным спросом на авто из-за "нулевого" растаможивания в Украине.

После достижения индексом исторического максимума в 171.6 два года назад, по состоянию на сегодняшний день его значение снизилось на 20.2%. Это свидетельствует о тенденции удешевления машин на вторичном авторынке Европы.

 

Хорошие новости — цены на подержанные автомобили в Европе снова изменились - фото 1
Индекс цен AUTO1 Group

Цены в Украине

На автомобили с пробегом цены на внутреннем украинском рынке сегодня также снижаются, но прежде всего из-за войны.

В то же время б/у машины пригнанные из-за границы существенно не дешевеют, ведь конечная цена состоит не только из стоимости автомобиля за границей, но и доставки, таможенных платежей и других сопутствующих расходов.

В случае, если на первую регистрацию легковых автомобилей введут военный сбор в размере 15% от стоимости, импорт подержанных автомобилей из-за границы может стать экономически невыгодным и существенно снизится.

Ранее мы писали, какие самые дешевые дизельные авто, а также подержанные седаны с полным приводом можно купить в Украине прямо сейчас.

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