Як змінилися ціни на вживані авто в Європі — до чого готуватися

Продаж вживаних авто. Фото: bloomberg.com

В липні вживані авто в Євросоюзі подешевшали майже на один процентний пункт. Загалом за сім місяців 2024 року індекс цін знизився зі 142 до 137, що означає зменшення цін на 3,5% від початку року.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Як падали ціни

Порівняно з минулим роком ціни на вживані автомобілі впали на 7,6%. Попри це, ціни на машини з пробігом в ЄС все ще на 16,1% вищі, ніж до початку пандемії COVID-19. У липні 2019 року ціновий індекс становив 118.

Найвищий рівень цін на ринку був зафіксований у липні 2022 року, коли постковідна криза збіглася з початком повномасштабної російсько-української війни та підвищеним попитом на авто через "нульове" розмитнення в Україні.

Після досягнення індексом історичного максимуму в 171.6 два роки тому, станом на сьогодні його значення знизилося на 20.2%. Це свідчить про тенденцію здешевлення машин на вторинному авторинку Європи.

Індекс цін AUTO1 Group

Ціни в Україні

На авто з пробігом ціни на внутрішньому українському ринку сьогодні також знижуються, але насамперед через війну.

Водночас вживані машини пригнані з-за кордону суттєво не дешевшають, адже кінцева ціна складається не лише з вартості автомобіля за кордоном, а й доставки, митних платежів та інших супутніх витрат.

У разі, якщо на першу реєстрацію легковиків запровадять військовий збір в розмірі 15% від вартості, імпорт вживаних авто з-за кордону може стати економічно невигідним та суттєво зменшитися.

Раніше ми писали, які найдешевші дизельні авто, а також вживані седани з повним приводом можна купити в Україні прямо зараз.