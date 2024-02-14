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В Україні почали стрімко дешевшати електромобілі Tesla — які причини

14 лютого 2024 11:23
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Tesla: на скільки подешевшали електромобілі компанії Ілона Маска в Україні
Вживані Tesla подешевшали на 10 тис. доларів. Фото: electrek.co
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Сьогодні на українському вторинному авторинку за Tesla Model Y просять на 20% менше, ніж торік, а за Model S — майже на 28%. Причин такому аукціону нечуваної щедрості кілька.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Наразі на вторинному ринку можна відшукати Model S перших випусків на ходу за ціною від 15 тис. доларів, а значно новішу Model 3 — від 20 тис. доларів. Торік мінімальна вартість таких електрокарів була на 10 тис. доларів вищою.

Аукціонні електрокари

Понад 70% електромобілів Tesla в Україні є імпортованими, а 80% з них раніше були придбані на майданчиках страхових аукціонів (побували в ДТП або мали інші пошкодження).

На американських аукціонах ціна лота, наприклад, Model 3, на початку 2023 року становила 20 тис. доларів, на початку 2024-го — близько 11 тис. доларів. Тобто, вартість упала майже наполовину.

З урахуванням аукціонних зборів, страхування, вартості доставлення з Європи чи США, сертифікації та потреби у ремонті, Model 3 в України коштувала дорожче ніж на аукціоні в США, але все одно дешевше на 25,7% у порівнянні з минулим роком.

Збільшення пропозиції

Сьогодні активних оголошень про продаж Tesla в Україні утричі більше, ніж фактично куплених машин впродовж місяця. Це змушує продавців зменшувати апетити.

Природнє старіння ранніх моделей

Чим старший електромобіль, тим він дешевший. Продажі Model S розпочалися у 2012 році, Model X — у 2015, Model 3 — у 2017, Model Y — у 2020 році.

Зниження цін на нові авто Tesla

Протягом минулого року Tesla кілька разів знижувала ціни на нові електромобілі, щоб стимулювати попит. Така стратегія виробника не могла не тиснути на ринок вживаних авто.

Вже у середині січня 2024 року в Німеччині Model Y подешевшала на 4,2%, а Model Y Long Range — на 8,1%. У Франції Tesla знизила ціни Model Y на 7,7%., а у Норвегії — до 7,1%.

Раніше ми писали, що в Україні з'явився електричний седан Toyota bZ3, який виробляється в Китаї в кооперації з компанією BYD. Також представляли ТОП-4 найкращих вживаних електромобілів Tesla та ціни на них в Україні.

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