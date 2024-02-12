Як та скільки заробляє Tesla на небажанні світових автоконцернів випускати електромобілі

Випускати електромобілі стало не вигідно. Фото: greenfleet.net

Останнім часом світовий попит на гібридні автомобілі перевищив пропозицію, що призвело до зростання цін авто з такими силовими установками. Водночас уповільнення попиту на електромобілі призвело до цінової війни та фінансових втрат як виробників, так і власників електрокарів.

Про це повідомив Укравтопром.

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Днями гендиректорка General Motors Мері Барра заявила, що її компанія почне покладатися на продажі гібридів у Північній Америці.

Одна з найбільших компаній з прокату авто у світі Hertz Corporation (1900 пунктів прокату в США та 5100 в інших країнах, зокрема в Україні) відмовився від третини свого парку електромобілів, через стрімке падіння їх залишкової вартості.

Керівництво Ford повідомило, що сповільнює інвестиції в нові виробничі потужності електромобілів. Зміна стратегії відбулася у відповідь на повільніше зростання споживчого попиту та цінову війну, розпочату Tesla.

Минулого тижня акції Ford Motor підскочили після того, як автовиробник заявив, що прогнозує зростання прибутку коштом пікапів та комерційних авто обладнаних ДВЗ.

"Нове покоління електромобілів Ford випустять, коли вони зможуть приносити прибуток", — зазначив керівник підрозділу електромобілів Model E Марін Гджая.

Також уповільнює випуск електромобілів Jaguar Land Rover та збільшує виробництво плагін-гібридів. У 2021 році Jaguar оголосила, що до 2026 року випустить шість повністю електричних моделей Land Rover, але зараз звузила свої плани до чотирьох.

Tesla опановує нову нішу

З 2009 року Tesla заробила 9 млрд доларів на продажу регулятивних кредитів іншим автовиробникам, що виготовляють авто з ДВЗ та не виконують норми щодо брудних викидів.

Річ у тім, що Tesla завдяки своїм електромобілям має надлишок регулятивних кредитів. Інші виробники, які перевищують норми за викидами можуть купити у Tesla невикористані права на них, щоб відшкодувати свої перевищення та уникнути великих штрафів.

Уповільнення виробництва електрокарів іншими виробниками гарантує, Ілону Маску процвітання бізнесу на торгівлі викидами. Зазначимо, що ця діяльність майже не несе додаткових витрат, тому є чистим прибутком Tesla.

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