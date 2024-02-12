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Мировые автопроизводители сокращают выпуск электромобилей — причины

12 февраля 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как и сколько зарабатывает Tesla на нежелании мировых автоконцернов выпускать электромобили
Выпускать электромобили стало невыгодно. Фото: greenfleet.net
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В последнее время мировой спрос на гибридные автомобили превысил предложение, что привело к росту цен на авто с такими силовыми установками. В то же время, замедление спроса на электромобили привело к ценовой войне и финансовым потерям как производителей, так и владельцев электрокаров.

Об этом сообщил Укравтопром.

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На днях гендиректор General Motors Мэри Барра заявила, что ее компания начнет полагаться на продажи гибридов в Северной Америке.

Одна из крупнейших компаний по прокату авто в мире Hertz Corporation (1900 пунктов проката в США и 5100 в других странах, в частности в Украине) отказалась от трети своего парка электромобилей из-за стремительного падения их остаточной стоимости.

Руководство Ford сообщило, что замедляет инвестиции в новые производственные мощности электромобилей. Изменение стратегии произошло в ответ на более медленный рост потребительского спроса и ценовую войну, начатую Tesla.

На прошлой неделе акции Ford Motor подскочили после того, как автопроизводитель заявил, что прогнозирует рост прибыли за счет пикапов и коммерческих авто, оборудованных ДВС.

"Новое поколение электромобилей Ford выпустят, когда они смогут приносить прибыль", — отметил руководитель подразделения электромобилей Model E Марин Гджая.

Замедляет выпуск электромобилей Jaguar Land Rover и увеличивает производство плагин-гибридов. В 2021 году Jaguar объявила, что к 2026 году выпустит шесть полностью электрических моделей Land Rover, но сейчас сузила свои планы до четырех.

Tesla занимает новую нишу

С 2009 года Tesla заработала 9 млрд долларов на продаже регулятивных кредитов другим автопроизводителям, которые производят авто из ДВС и не выполняют нормы по грязным выбросам.

Дело в том, что Tesla благодаря своим электромобилям имеет избыток регулятивных кредитов. Другие производители, превышающие нормы по выбросам, могут купить у Tesla неиспользованные права на них, чтобы возместить свои превышения и избежать больших штрафов.

Замедление производства электрокаров другими производителями гарантирует Илону Маску процветание бизнеса на торговле выбросами. Отметим, что эта деятельность почти не несет дополнительных затрат, поэтому является чистой прибылью Tesla.

Ранее мы сообщали о самых дешевых новых и подержанных электромобилях, которые можно купить в Украине прямо сейчас.

Илон Маск
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