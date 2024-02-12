Как и сколько зарабатывает Tesla на нежелании мировых автоконцернов выпускать электромобили

Выпускать электромобили стало невыгодно. Фото: greenfleet.net

В последнее время мировой спрос на гибридные автомобили превысил предложение, что привело к росту цен на авто с такими силовыми установками. В то же время, замедление спроса на электромобили привело к ценовой войне и финансовым потерям как производителей, так и владельцев электрокаров.

Об этом сообщил Укравтопром.

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На днях гендиректор General Motors Мэри Барра заявила, что ее компания начнет полагаться на продажи гибридов в Северной Америке.

Одна из крупнейших компаний по прокату авто в мире Hertz Corporation (1900 пунктов проката в США и 5100 в других странах, в частности в Украине) отказалась от трети своего парка электромобилей из-за стремительного падения их остаточной стоимости.

Руководство Ford сообщило, что замедляет инвестиции в новые производственные мощности электромобилей. Изменение стратегии произошло в ответ на более медленный рост потребительского спроса и ценовую войну, начатую Tesla.

На прошлой неделе акции Ford Motor подскочили после того, как автопроизводитель заявил, что прогнозирует рост прибыли за счет пикапов и коммерческих авто, оборудованных ДВС.

"Новое поколение электромобилей Ford выпустят, когда они смогут приносить прибыль", — отметил руководитель подразделения электромобилей Model E Марин Гджая.

Замедляет выпуск электромобилей Jaguar Land Rover и увеличивает производство плагин-гибридов. В 2021 году Jaguar объявила, что к 2026 году выпустит шесть полностью электрических моделей Land Rover, но сейчас сузила свои планы до четырех.

Tesla занимает новую нишу

С 2009 года Tesla заработала 9 млрд долларов на продаже регулятивных кредитов другим автопроизводителям, которые производят авто из ДВС и не выполняют нормы по грязным выбросам.

Дело в том, что Tesla благодаря своим электромобилям имеет избыток регулятивных кредитов. Другие производители, превышающие нормы по выбросам, могут купить у Tesla неиспользованные права на них, чтобы возместить свои превышения и избежать больших штрафов.

Замедление производства электрокаров другими производителями гарантирует Илону Маску процветание бизнеса на торговле выбросами. Отметим, что эта деятельность почти не несет дополнительных затрат, поэтому является чистой прибылью Tesla.

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