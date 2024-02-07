Самые дешевые электромобили с пробегом для покупки в Украине в 2024 году

Какие самые дешевые б/у электромобили можно купить в Украине прямо сейчас
7 февраля 2024 19:50
Mitsubishi I-MiEV – самый доступный электромобиль в Украине. Фото: auto24.ee
Самые доступные подержанные электрокары следует выбирать для ежедневных поездок по городу протяженностью не более 100 км. Такой автомобиль призван заменить общественный транспорт и не будет обременять кошелек регулярными покупками топлива.
Об этом пишет AUTO.RIA.
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ТОП-15 самых дешевых подержанных электромобилей в Украине в 2024 году
- Mitsubishi I-MiEV: в продаже 180 шт., цена от 4400 долларов.
- Renault Fluence: 20 шт., от 5500 долларов.
- Renault Kangoo: 100 шт., от 5600 долларов.
- Smart ED: 100 шт., от 6200 долларов.
- Chery EQ1: 10 шт., от 6200 долларов.
- Nissan Leaf: 2440 шт., от 6500 долларов.
- Fiat 500e: 110 шт., от 7200 долларов.
- Chevrolet Spark EV: 30 шт., от 7300 долларов.
- Volkswagen e-Up: 40 шт., от 7700 долларов.
- Ford Focus EV: 80 шт., от 7800 долларов.
- KIA Soul EV: 120 шт., от 8000 долларов.
- Renault ZOE: 500 шт., от 8100 долларов.
- BMW i3: 300 шт., от 10 700 долларов.
- Volkswagen e-Golf: 1060 шт., от 11 000 долларов.
- Dacia Spring: 20 шт., от 11 500 долларов.
Перед покупкой дешевого б/у электрокара следует всегда внимательно проверять состояние и историю машины, ведь самые доступные не всегда означает лучшие.
Ранее мы публиковали рейтинг лучших подержанных электромобилей Tesla. Также писали о ценах и доступности б/у электрических кроссоверов в Украине.
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