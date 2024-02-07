Самые дешевые электромобили с пробегом для покупки в Украине в 2024 году

Mitsubishi I-MiEV – самый доступный электромобиль в Украине. Фото: auto24.ee

Самые доступные подержанные электрокары следует выбирать для ежедневных поездок по городу протяженностью не более 100 км. Такой автомобиль призван заменить общественный транспорт и не будет обременять кошелек регулярными покупками топлива.

Об этом пишет AUTO.RIA.

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Mitsubishi I-MiEV: в продаже 180 шт., цена от 4400 долларов. Renault Fluence: 20 шт., от 5500 долларов. Renault Kangoo: 100 шт., от 5600 долларов. Smart ED: 100 шт., от 6200 долларов. Chery EQ1: 10 шт., от 6200 долларов. Nissan Leaf: 2440 шт., от 6500 долларов. Fiat 500e: 110 шт., от 7200 долларов. Chevrolet Spark EV: 30 шт., от 7300 долларов. Volkswagen e-Up: 40 шт., от 7700 долларов. Ford Focus EV: 80 шт., от 7800 долларов. KIA Soul EV: 120 шт., от 8000 долларов. Renault ZOE: 500 шт., от 8100 долларов. BMW i3: 300 шт., от 10 700 долларов. Volkswagen e-Golf: 1060 шт., от 11 000 долларов. Dacia Spring: 20 шт., от 11 500 долларов.

Перед покупкой дешевого б/у электрокара следует всегда внимательно проверять состояние и историю машины, ведь самые доступные не всегда означает лучшие.

Ранее мы публиковали рейтинг лучших подержанных электромобилей Tesla. Также писали о ценах и доступности б/у электрических кроссоверов в Украине.