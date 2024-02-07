Найдешевші електромобілі з пробігом для покупки в Україні у 2024 році

Mitsubishi I-MiEV — найдоступніший електромобіль в Україні. Фото: auto24.ee

Найдоступніші вживані електрокари варто обирати для щоденних поїздок містом протяжністю не більше 100 км. Таке авто покликане замінити громадський транспорт і не обтяжуватиме гаманець регулярною купівлею палива.

Про це написав AUTO.RIA.

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Mitsubishi I-MiEV: у продажу 180 шт., ціна від 4400 доларів. Renault Fluence: 20 шт., від 5500 доларів. Renault Kangoo: 100 шт., від 5600 доларів. Smart ED: 100 шт., від 6200 доларів. Chery EQ1: 10 шт., від 6200 доларів. Nissan Leaf: 2440 шт., від 6500 доларів. Fiat 500e: 110 шт., від 7200 доларів. Chevrolet Spark EV: 30 шт., від 7300 доларів. Volkswagen e-Up: 40 шт., від 7700 доларів. Ford Focus EV: 80 шт., від 7800 доларів. KIA Soul EV: 120 шт., від 8000 доларів. Renault ZOE: 500 шт., від 8100 доларів. BMW i3: 300 шт., від 10 700 доларів. Volkswagen e-Golf: 1060 шт., від 11 000 доларів. Dacia Spring: 20 шт., від 11 500 доларів.

Перед купівлею дешевого вживаного електрокара слід завжди уважно перевіряти стан та історію машини, адже найдоступніші не завжди означає найкращі.

Раніше ми публікували рейтинг найкращих вживаних електромобілів Tesla. Також писали про ціни та доступність електричних кросоверів з пробігом в Україні.