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Toyota считает потребность в электромобилях преувеличенной и разрабатывает новые ДВС

2 февраля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Toyota: потребность в ДВС все еще существует, а спрос на электромобили преувеличен
Глава правления Toyota Акио Тойода отметил, что спрос на ДВС выше, чем на электромобили. Фото: topgear.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Глава правления Toyota Акио Тойода считает, что потребность в электромобилях сильно преувеличена. Он подтвердил свою приверженность многостороннему подходу к углеродной нейтральности, и сообщил о разработке компанией нового двигателя.

Об этом написал Car Buzz.

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Будущее за гибридами

По мнению Тойоды врагом экологии являются выбросы углерода, а не сгорание топлива. "Путь к углеродной нейтральности зависит от энергетической ситуации каждой отдельной страны. Более того, Toyota сосредоточена на действиях, которые мы можем совершить прямо сейчас", — отметил он.

Глава правления Toyota высказался против обостренного отношения к электромобилям, предостерегая, что они не подходят для всех. Он отметил, что Toyota является глобальным автопроизводителем и должна обслуживать мировую аудиторию.

В 2023 году Toyota продала больше автомобилей, чем когда-либо ранее. Но из более чем 11 млн автомобилей корпорации лишь немногим более 104 тыс. были электромобилями (0,9%). Ввиду этого компания считает, что потребность в двигателях внутреннего сгорания все еще существует.

Он подчеркнул, что гибридизация является успешным инструментом для сокращения выбросов CO2, и отметил, что гибриды недавно снова оказались в центре внимания на фоне растущей негативной реакции против электромобилей и снижения спроса на них.

Электрокары не охватят более 30% рынка

Тойода также подчеркнул, что электрокары никогда не займут даже трети мирового рынка. Он уверенно утверждает, что 30% рынка придется на электромобили, а остальные 70% на гибриды, водородные двигатели и другие типы силовых установок.

Тойода призвал к большему пониманию и поддержке различных технологий в автопромышленности, которые могут способствовать достижению углеродной нейтральности, и подчеркнул, что будут решать это не правительства, а сами клиенты.

Ранее сообщалось, что Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году. Также недавно Toyota обновила электрический кроссовер bZ4X для 2024 модельного года.

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