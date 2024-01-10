Toyota bZ4X 2024 обновлена: работа над ошибками, быстрая зарядка и другие удобства

Toyota обновила bZ4X 2024 с учетом претензий пользователей к предыдущей генерации модели. Фото: carscoops.com

Toyota обновила электрический кроссовер bZ4X на 2024 модельный год, предложив новые системы помощи и больше удобств в США. Тем временем европейские клиенты получат очень необходимую быструю зарядку постоянного тока.

Об этом сообщил Autoevolution.

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В свое время кроссовер был причастен к одному из самых позорных отзывов, в истории опытного автопроизводителя. Едва выйдя на рынок, bZ4X был отозван из-за того, что у него отваливались колеса. Для Toyota, имеющего стойкий имидж надежного автомобиля, такой казус недопустим.

Производство пришлось остановить, а Toyota приняла чрезвычайные меры, чтобы успокоить пострадавших владельцев, в том числе оплатить аренду и выкупить неисправные автомобили.

Обновление модели для Европы

Больше всего пострадали клиенты стран с холодным климатом из-за несовершенной системы терморегуляции аккумулятора, ведь bZ4X не мог быстро заряжаться при температуре ниже 0 ºC.

Сегодня обновленный bZ4X 2024 выходит с улучшенной системой терморегулировки. Toyota отмечает, что система подогрева аккумулятора была модифицирована, чтобы сократить время зарядки батареи при использовании источника питания постоянного тока в условиях низких температур. Компания добавила новый теплообменник типа "вода-вода" и клапан регулировки нагрева, чтобы помочь повысить температуру батареи.

Обновление модели для США

Американские покупатели Toyota bZ4X 2024 получат 2-напряженное портативное зарядное устройство. Также Toyota предлагает новым клиентам год бесплатной зарядки через EVgo с каждым арендованным или приобретенным bZ4X.

На мульти-информационном дисплее авто (MID) будет показан диапазон и приблизительное время зарядки. Эта функция также будет предложена владельцам bZ4X 2023 с обновлением ПО в дилерском центре.

В комплектации XLE прилагается водительское сиденье с 8-позиционной регулировкой и электроприводом.

Комплектация Limited получила систему Advanced Park, которая помогает водителю при параллельной или перпендикулярной парковке без помощи рук.

Ранее мы писали, что Toyota остается любимой машиной украинцев по итогам авторынка 2023 года. Также сообщали, что Toyota только за 11 месяцев 2023 года произвела автомобилей больше, чем за весь 2022-й.