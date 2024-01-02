Результаты авторынка 2023: Toyota остается любимой машиной украинцев

Toyota остается любимой машиной украинцев — итоги авторынка 2023
2 января 2024 11:59
Toyota стала лидером продаж новых автомобилей в Украине. Фото: lattepanda.com
В 2023 году украинцы купили около 61 тыс. новых легковых автомобилей. Несмотря на традиционный сезонный спад активности, в декабре приобретено 5,9 тыс. легковых автомобилей.
Об этом сообщил Укравтопром.
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По сравнению с аналогичным периодом 2022 года декабрьский рынок увеличился на 53%, а по отношению к ноябрю 2023-го на 9%.
Лидеры продаж декабря 2023 года в Украине
- Toyota: 972 единицы;
- Renault: 678 ед.;
- Skoda: 600 ед.
Всего за 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей, что на 60,6% больше, чем в 2022-м.
ТОП-10 новых автомобилей в Украине в 2023 году
- Toyota: продано 10 197 единиц (прирост к предыдущему году +47%);
- Renault: 5790 ед. (+46%);
- Volkswagen: 5627 ед. (+147%);
- Skoda: 4938 ед. (+75%);
- BMW: 4128 ед. (+139%);
- Hyundai: 2945 ед. (+29%);
- Mercedes-Benz: 2543 ед. (+52%);
- Suzuki: 2396 ед. (+192%);
- Mazda: 2252 ед. (+237%);
- Nissan: 1975 ед. (+75%).
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