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Toyota остается любимой машиной украинцев — итоги авторынка 2023

2 января 2024 11:59
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Результаты авторынка 2023: Toyota остается любимой машиной украинцев
Toyota стала лидером продаж новых автомобилей в Украине. Фото: lattepanda.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В 2023 году украинцы купили около 61 тыс. новых легковых автомобилей. Несмотря на традиционный сезонный спад активности, в декабре приобретено 5,9 тыс. легковых автомобилей.

Об этом сообщил Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2022 года декабрьский рынок увеличился на 53%, а по отношению к ноябрю 2023-го на 9%.

Лидеры продаж декабря 2023 года в Украине

  1. Toyota: 972 единицы;
  2. Renault: 678 ед.;
  3. Skoda: 600 ед.

Всего за 2023 год в стране было зарегистрировано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей, что на 60,6% больше, чем в 2022-м.

ТОП-10 новых автомобилей в Украине в 2023 году

  1. Toyota: продано 10 197 единиц (прирост к предыдущему году +47%);
  2. Renault: 5790 ед. (+46%);
  3. Volkswagen: 5627 ед. (+147%);
  4. Skoda: 4938 ед. (+75%);
  5. BMW: 4128 ед. (+139%);
  6. Hyundai: 2945 ед. (+29%);
  7. Mercedes-Benz: 2543 ед. (+52%);
  8. Suzuki: 2396 ед. (+192%);
  9. Mazda: 2252 ед. (+237%);
  10. Nissan: 1975 ед. (+75%).

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