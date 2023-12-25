Toyota Camry 2025: в сети показали крутой тюнинг недорогого автомобиля

В сети показали крутой тюнинг недорогой Toyota Camry 2025 года
25 декабря 2023 19:50
Toyota Camry 2025 года получила полностью обновленный дизайн. Фото: toyota.com
В сети презентовали тюнингованную Toyota Camry. Седан 2025 модельного года в самой дешевой комплектации с 2 л двигателем и вариатором мощностью 177 л.с. стоит 25 тыс. долларов.
Видео с новым дизайном Toyota Camry опубликовали на YouTube-канале Zephyr Designz.
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Машине добавили:
- расширенные арки;
- новые бамперы с большими воздухозаборниками;
- эффектные колесные диски;
- спойлер;
- выхлопную систему на четыре трубы.
Гибридные варианты Toyota Camry 2025
- Передний привод в стандартной комплектации со спортивно-настроенной подвеской мощностью 225 л.с.
- Полный привод (AWD) мощностью 232 л.с.
Интерьер Toyota Camry 2025
- 10-дюймовый главный дисплей (HUD).
- 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Toyota Audio упрощает управление автомобилем благодаря беспроводному подключению к Apple CarPlay и Android Auto.
Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также сообщалось, что среди самых популярных в Украине автомобилей есть модели Toyota.
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