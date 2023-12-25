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В сети показали крутой тюнинг недорогой Toyota Camry 2025 года

25 декабря 2023 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Toyota Camry 2025: в сети показали крутой тюнинг недорогого автомобиля
Toyota Camry 2025 года получила полностью обновленный дизайн. Фото: toyota.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В сети презентовали тюнингованную Toyota Camry. Седан 2025 модельного года в самой дешевой комплектации с 2 л двигателем и вариатором мощностью 177 л.с. стоит 25 тыс. долларов.

Видео с новым дизайном Toyota Camry опубликовали на YouTube-канале Zephyr Designz.

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Машине добавили:

  • расширенные арки;
  • новые бамперы с большими воздухозаборниками;
  • эффектные колесные диски;
  • спойлер;
  • выхлопную систему на четыре трубы.

Гибридные варианты Toyota Camry 2025

  • Передний привод в стандартной комплектации со спортивно-настроенной подвеской мощностью 225 л.с.
  • Полный привод (AWD) мощностью 232 л.с.

Интерьер Toyota Camry 2025

  • 10-дюймовый главный дисплей (HUD).
  • 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Toyota Audio упрощает управление автомобилем благодаря беспроводному подключению к Apple CarPlay и Android Auto.
Фото: toyota.com

Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также сообщалось, что среди самых популярных в Украине автомобилей есть модели Toyota.

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