Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року arrow

В мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року

25 грудня 2023 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Toyota Camry 2025: в мережі показали крутий тюнінг недорогого автомобіля
Toyota Camry 2025 отримала повністю оновлений дизайн. Фото: toyota.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В мережі презентували тюнінговану Toyota Camry. Седан 2025 модельного року у найдешевшій комплектації з 2 л двигуном та варіатором потужністю 177 к.с. коштує 25 тис. доларів.

Відео з новим дизайном Toyota Camry опубліковано на YouTube-каналі Zephyr Designz.

Читайте також:

Машині додали:

  • розширені арки;
  • нові бампери з великими повітрозабірниками;
  • ефектні колісні диски;
  • спойлер;
  • вихлопну систему на чотири труби.

Гібридні варіанти Toyota Camry 2025

  • Передній привід у стандартній комплектації зі спортивно-налаштованою підвіскою потужність 225 к.с.
  • Повний привід (AWD) потужністю 232 к.с.

Інтер'єр Toyota Camry 2025

  • 10-дюймовий головний дисплей (HUD).
  • 12,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи Toyota Audio спрощує керування автомобілем завдяки бездротовому підключенню до Apple CarPlay та Android Auto.
Фото: toyota.com

Раніше ми писали, що Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також повідомляли, що серед найпопулярніших в Україні автомобілей є моделі Toyota.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі