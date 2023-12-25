Toyota Camry 2025: в мережі показали крутий тюнінг недорогого автомобіля

Toyota Camry 2025 отримала повністю оновлений дизайн. Фото: toyota.com

В мережі презентували тюнінговану Toyota Camry. Седан 2025 модельного року у найдешевшій комплектації з 2 л двигуном та варіатором потужністю 177 к.с. коштує 25 тис. доларів.

Відео з новим дизайном Toyota Camry опубліковано на YouTube-каналі Zephyr Designz.

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Машині додали:

розширені арки;

нові бампери з великими повітрозабірниками;

ефектні колісні диски;

спойлер;

вихлопну систему на чотири труби.

Гібридні варіанти Toyota Camry 2025

Передній привід у стандартній комплектації зі спортивно-налаштованою підвіскою потужність 225 к.с.

Повний привід (AWD) потужністю 232 к.с.

Інтер'єр Toyota Camry 2025

10-дюймовий головний дисплей (HUD).

12,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи Toyota Audio спрощує керування автомобілем завдяки бездротовому підключенню до Apple CarPlay та Android Auto.

Фото: toyota.com

Раніше ми писали, що Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також повідомляли, що серед найпопулярніших в Україні автомобілей є моделі Toyota.