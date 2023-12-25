Toyota Camry 2025: в мережі показали крутий тюнінг недорогого автомобіля

В мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року
25 грудня 2023 19:50
Toyota Camry 2025 отримала повністю оновлений дизайн. Фото: toyota.com
В мережі презентували тюнінговану Toyota Camry. Седан 2025 модельного року у найдешевшій комплектації з 2 л двигуном та варіатором потужністю 177 к.с. коштує 25 тис. доларів.
Відео з новим дизайном Toyota Camry опубліковано на YouTube-каналі Zephyr Designz.
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Машині додали:
- розширені арки;
- нові бампери з великими повітрозабірниками;
- ефектні колісні диски;
- спойлер;
- вихлопну систему на чотири труби.
Гібридні варіанти Toyota Camry 2025
- Передній привід у стандартній комплектації зі спортивно-налаштованою підвіскою потужність 225 к.с.
- Повний привід (AWD) потужністю 232 к.с.
Інтер'єр Toyota Camry 2025
- 10-дюймовий головний дисплей (HUD).
- 12,3-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи Toyota Audio спрощує керування автомобілем завдяки бездротовому підключенню до Apple CarPlay та Android Auto.
Раніше ми писали, що Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також повідомляли, що серед найпопулярніших в Україні автомобілей є моделі Toyota.
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