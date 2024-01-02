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Toyota залишається улюбленою машиною українців — підсумки авторинку 2023

2 січня 2024 11:59
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Підсумки авторинку 2023: Toyota залишається улюбленою машиною українців
Toyota стала лідером продажів нових авто в Україні. Фото: lattepanda.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

У 2023 році українці купили майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Попри традиційний сезонний спад активності, у грудні придбано 5,9 тис. легковиків.

Про це повідомив Укравтопром.

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Порівняно з аналогічним періодом 2022 року грудневий ринок збільшився на 53%, а щодо листопада 2023-го — на 9%.

Лідери продажів грудня 2023 року в Україні

  1. Toyota — 972 одиниці;
  2. Renault — 678 од.;
  3. Skoda — 600 од.

Загалом за 2023 рік в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше, ніж у 2022-му.

ТОП-10 нових автомобілів в Україні у 2023 році

  1. Toyota: продано 10197 одиниць (приріст до попереднього року +47%);
  2. Renault: 5790 од. (+46%);
  3. Volkswagen: 5627 од. (+147%);
  4. Skoda: 4938 од. (+75%);
  5. BMW: 4128 од. (+139%);
  6. Hyundai: 2945 од. (+29%);
  7. Mercedes-Benz: 2543 од. (+52%);
  8. Suzuki: 2396 од. (+192%);
  9. Mazda: 2252 од. (+237%);
  10. Nissan: 1975 од. (+75%).

Раніше експерти назвали найкращі роки випуску вживаних Toyota Camry для купівлі. Також в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року.

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