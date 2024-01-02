Підсумки авторинку 2023: Toyota залишається улюбленою машиною українців

Toyota стала лідером продажів нових авто в Україні. Фото: lattepanda.com

У 2023 році українці купили майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Попри традиційний сезонний спад активності, у грудні придбано 5,9 тис. легковиків.

Про це повідомив Укравтопром.

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Порівняно з аналогічним періодом 2022 року грудневий ринок збільшився на 53%, а щодо листопада 2023-го — на 9%.

Лідери продажів грудня 2023 року в Україні

Toyota — 972 одиниці; Renault — 678 од.; Skoda — 600 од.

Загалом за 2023 рік в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше, ніж у 2022-му.

ТОП-10 нових автомобілів в Україні у 2023 році

Toyota: продано 10197 одиниць (приріст до попереднього року +47%); Renault: 5790 од. (+46%); Volkswagen: 5627 од. (+147%); Skoda: 4938 од. (+75%); BMW: 4128 од. (+139%); Hyundai: 2945 од. (+29%); Mercedes-Benz: 2543 од. (+52%); Suzuki: 2396 од. (+192%); Mazda: 2252 од. (+237%); Nissan: 1975 од. (+75%).

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