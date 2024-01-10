Toyota bZ4X 2024 оновлена: робота над помилками, швидка зарядка та інші зручності

Toyota оновила bZ4X 2024 з урахуванням претензій користувачів до попередньої генерації моделі. Фото: carscoops.com

Toyota оновила електричний кросовер bZ4X для 2024 модельного року, запропонувавши нові системи допомоги та більше зручностей в США. Тим часом європейські клієнти отримають вкрай необхідну швидку зарядку постійного струму.

Про це повідомив Autoevolution.

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Свого часу кросовер був причетний до одного з найбільш ганебних відкликань, в історії досвідченого автовиробника. Ледве вийшовши на ринок, bZ4X був відкликаний через те, що у нього відвалювалися колеса. Для Toyota, який має стійкий імідж надійного автомобіля, такий казус неприпустимий.

Виробництво довелося зупинити, а Toyota вжила надзвичайних заходів, щоб заспокоїти постраждалих власників, зокрема оплатити оренду та викупити несправні автомобілі.

Оновлення моделі для Європи

Найбільше постраждали клієнти країн з холодним кліматом через недосконалу систему терморегуляції акумулятора, адже bZ4X не міг швидко заряджатися при температурі нижче 0 ºC.

Сьогодні оновлений bZ4X 2024 виходить з покращеною системою терморегулювання. Toyota зазначає, що система підігріву акумулятора була модифікована, щоб скоротити час заряджання батареї при використанні джерела живлення постійного струму в умовах низьких температур. Компанія додала новий теплообмінник типу "вода-вода" і клапан регулювання нагріву, щоб допомогти підвищити температуру батареї.

Оновлення моделі для США

Американські покупці Toyota bZ4X 2024 отримають 2-напруговий портативний зарядний пристрій. Також Toyota пропонує новим клієнтам один рік безплатної зарядки через EVgo з кожним орендованим або придбаним bZ4X.

На мультиінформаційному дисплеї авто (MID) буде показаний діапазон й приблизний час зарядки. Ця функція також буде запропонована власникам bZ4X 2023 з оновленням програмного забезпечення в дилерському центрі.

У комплектації XLE додається водійське сидіння з 8-позиційним регулюванням та електроприводом.

Комплектація Limited отримала систему Advanced Park, яка допомагає водієві при паралельному або перпендикулярному паркуванні без допомоги рук.

Раніше ми писали, що Toyota залишається улюбленою машиною українців за підсумками авторинку 2023. Також повідомляли, що Toyota лише за 11 місяців 2023 року виробила автомобілів більше, ніж за весь 2022-й.