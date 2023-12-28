Toyota, не дочекавшись Нового року, відзвітувала про рекорд

Японській корпорації вдалося подолати виробничі складнощі у 2023 році. Фото: toyotaofvineland.com

Попри складнощі, Toyota лише за 11 місяців 2023 року виробила автомобілів більше, ніж за весь минулий рік. Різниця в плюс склала десятки тисяч одиниць транспортних засобів.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Культова японська корпорація з січня по листопад 2023 року випустила 9,23 млн автомобілів Toyota та Lexus на всіх своїх підприємствах.

Якщо враховувати результати дочірніх компаній Daihatsu та Hino, то отримаємо вражаючі 10,6 млн авто за 11 місяців. Це новий рекорд виробництва Toyota.

Географія та сезонність виробництва Toyota

В Японії Toyota випустила понад 3 млн автомобілів.

За межами батьківщини корпорація виробила 6,1 млн машин (без урахування результатів Daihatsu і Hino).

Місячний виробничий рекорд встановлено у листопаді, коли концерн зібрав 926,5 тис. автомобілів.

Показники продажів Toyota

Загалом продано рекордні 9,38 млн автомобілів, з них за межами Японії — 7,8 млн. Втім, встановити рекорд на домашньому ринку не вдалося.

У 2019 році Toyota випустила 9,05 млн автомобілів, але надалі відбувся спад виробництва через пандемію COVID-19. Минулого року вдалося перевершити результат до коронавірусу — 9,13 млн машин.

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