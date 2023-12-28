Toyota, не дождавшись Нового года, отчиталась о рекорде

Японской корпорации удалось преодолеть производственные сложности в 2023 году. Фото: toyotaofvineland.com

Несмотря на сложности, Toyota только за 11 месяцев 2023 года произвела автомобилей больше, чем за весь прошлый год. Разница в плюс составила десятки тысяч единиц транспортных средств.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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Культовая японская корпорация с января по ноябрь 2023 выпустила 9,23 млн автомобилей Toyota и Lexus на всех своих предприятиях.

Если учитывать результаты дочерних компаний Daihatsu и Hino, то получим впечатляющие 10,6 млн. авто за 11 месяцев. Это новый рекорд производства Toyota.

География и сезонность производства Toyota

В Японии Toyota выпустила более 3 млн автомобилей.

За пределами родины корпорация произвела 6,1 млн машин (без учета результатов Daihatsu и Hino).

Месячный производственный рекорд установлен в ноябре, когда концерн собрал 926,5 тыс. автомобилей.

Показатели продаж Toyota

В общей сложности продано рекордные 9,38 млн автомобилей, из них за пределами Японии — 7,8 млн. Впрочем, установить рекорд на домашнем рынке не удалось.

В 2019 году Toyota выпустила 9,05 млн автомобилей, но в дальнейшем произошел спад производства из-за пандемии COVID-19. В прошлом году удалось превзойти результат до коронавируса — 9,13 млн машин.

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