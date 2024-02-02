Toyota: потреба у ДВЗ все ще існує, а попит на електромобілі перебільшений

Голова правління Toyota Акіо Тойода зазначив, що попит на ДВЗ вищий, ніж на електромобілі. Фото: topgear.com

Голова правління Toyota Акіо Тойода вважає, що потреба в електромобілях сильно перебільшена. Він підтвердив свою прихильність до багатостороннього підходу до вуглецевої нейтральності, та повідомив про розробку компанією нового двигуна.

Про це написав Car Buzz.

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Майбутнє за гібридами

На думку Тойоди ворогом екології є викиди вуглецю, а не згоряння палива. "Шлях до вуглецевої нейтральності залежить від енергетичної ситуації кожної окремої країни. Щобільше, Toyota зосереджена на діях, які ми можемо зробити прямо зараз", — зазначив він.

Голова правління Toyota висловився проти загостреного відношення до електромобілів, застерігаючи, що вони не підходять для всіх. Він зауважив, що Toyota є глобальним автовиробником і повинна обслуговувати світову аудиторію.

У 2023 році Toyota продала більше автомобілів, ніж будь-коли раніше. Але з понад 11 млн автомобілів корпорації лише трохи більш як 104 тис. були електромобілями (0,9%). З огляду на це, компанія вважає, що потреба у двигунах внутрішнього згоряння все ще існує.

Він підкреслив, що гібридизація є успішним інструментом для скорочення викидів CO2, та зауважив, що гібриди нещодавно знову опинилися в центрі уваги на тлі зростаючої негативної реакції проти електромобілів й зниження попиту на них.

Електрокари не охоплять понад 30% ринку

Тойода також підкреслив що електрокари ніколи не займуть навіть третини світового ринку. Він впевнено стверджує, що 30% ринку припадатиме на електромобілі, а решта 70% на гібриди, водневі двигуни та інші типи силових установок.

Тойода закликав до більшого розуміння та підтримки для різноманітних технологій в автопромисловості, які можуть сприяти досягненню вуглецевої нейтральності, і підкреслив, що вирішуватимуть це не уряди, а самі клієнти.

Раніше повідомлялося, що Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році. Також недавно Toyota оновила електричний кросовер bZ4X для 2024 модельного року.