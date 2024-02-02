Toyota: потреба у ДВЗ все ще існує, а попит на електромобілі перебільшений

Toyota вважає потребу в електромобілях перебільшеною та розробляє нові ДВЗ
Голова правління Toyota Акіо Тойода вважає, що потреба в електромобілях сильно перебільшена. Він підтвердив свою прихильність до багатостороннього підходу до вуглецевої нейтральності, та повідомив про розробку компанією нового двигуна.
Про це написав Car Buzz.
Майбутнє за гібридами
На думку Тойоди ворогом екології є викиди вуглецю, а не згоряння палива. "Шлях до вуглецевої нейтральності залежить від енергетичної ситуації кожної окремої країни. Щобільше, Toyota зосереджена на діях, які ми можемо зробити прямо зараз", — зазначив він.
Голова правління Toyota висловився проти загостреного відношення до електромобілів, застерігаючи, що вони не підходять для всіх. Він зауважив, що Toyota є глобальним автовиробником і повинна обслуговувати світову аудиторію.
У 2023 році Toyota продала більше автомобілів, ніж будь-коли раніше. Але з понад 11 млн автомобілів корпорації лише трохи більш як 104 тис. були електромобілями (0,9%). З огляду на це, компанія вважає, що потреба у двигунах внутрішнього згоряння все ще існує.
Він підкреслив, що гібридизація є успішним інструментом для скорочення викидів CO2, та зауважив, що гібриди нещодавно знову опинилися в центрі уваги на тлі зростаючої негативної реакції проти електромобілів й зниження попиту на них.
Електрокари не охоплять понад 30% ринку
Тойода також підкреслив що електрокари ніколи не займуть навіть третини світового ринку. Він впевнено стверджує, що 30% ринку припадатиме на електромобілі, а решта 70% на гібриди, водневі двигуни та інші типи силових установок.
Тойода закликав до більшого розуміння та підтримки для різноманітних технологій в автопромисловості, які можуть сприяти досягненню вуглецевої нейтральності, і підкреслив, що вирішуватимуть це не уряди, а самі клієнти.
Раніше повідомлялося, що Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році. Також недавно Toyota оновила електричний кросовер bZ4X для 2024 модельного року.
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