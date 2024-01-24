Новые электромобили, которые можно купить по самой низкой цене в Украине в 2024 году
В прошлом году в украинских автосалонах было приобретено 7250 новых электрокаров, что в три раза больше показателей 2022 года. Рекорды продаж не были бы возможны без доступного предложения на рынке.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Рост популярности электрокаров в Украине можно объяснить:
- общемировым трендом на зеленые машины;
- стремительным увеличением цен на топливо для ДВС;
- появлением на рынке доступных по цене электрокаров.
Список самых дешевых электромобилей по цене от 13,5 тыс. до 30 тыс. долларов в Украине состоит в основном из моделей китайского производства.
Самыми доступными электрокарами, производимыми в Европе, стал Nissan Leaf, выпускаемый в Великобритании и сделанный во Франции Opel Mokka-e.
ТОП-12 самых доступных новых электрокаров в Украине в 2024 году
- Dongfeng EX-1 (45 л.с.) — от 515 565 грн.
- Volkswagen ID.3 (167 л.с.) — от 836 361 грн.
- Honda M-NV (163 л.с.) — от 849 727 грн.
- Honda eNS1 (204 л.с.) — от 912 741 грн.
- Volkswagen ID.4 Crozz (204 л.с.) — от 916 560 грн.
- MG 4 (170 л.с.) — от 950 000 грн.
- MG ZS EV (143 л.с.) — от 950 984 грн.
- BYD Yuan Plus (204 л.с.) — от 992 940 грн.
- Toyota bZ4X (218 л.с.) — от 1 103 691 грн.
- Nissan Leaf (150 л.с.) — от 1 147 390 грн.
- Haval Ora 03 (171 л.с.) — от 1 175 000 грн.
- Opel Mokka-e (136 л.с.) — от 1 179 100 грн.
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