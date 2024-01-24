Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Новые электромобили, которые можно купить по самой низкой цене в Украине в 2024 году arrow

Новые электромобили, которые можно купить по самой низкой цене в Украине в 2024 году

24 января 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-12 самых доступных новых электрокаров в Украине в 2024 году.
Dongfeng EX-1 является самым дешевым новым автомобилем в украинских автосалонах. Фото: ncars.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В прошлом году в украинских автосалонах было приобретено 7250 новых электрокаров, что в три раза больше показателей 2022 года. Рекорды продаж не были бы возможны без доступного предложения на рынке.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Читайте также:

Рост популярности электрокаров в Украине можно объяснить:

  • общемировым трендом на зеленые машины;
  • стремительным увеличением цен на топливо для ДВС;
  • появлением на рынке доступных по цене электрокаров.

Список самых дешевых электромобилей по цене от 13,5 тыс. до 30 тыс. долларов в Украине состоит в основном из моделей китайского производства.

Самыми доступными электрокарами, производимыми в Европе, стал Nissan Leaf, выпускаемый в Великобритании и сделанный во Франции Opel Mokka-e.

ТОП-12 самых доступных новых электрокаров в Украине в 2024 году

  1. Dongfeng EX-1 (45 л.с.) — от 515 565 грн.
  2. Volkswagen ID.3 (167 л.с.) — от 836 361 грн.
  3. Honda M-NV (163 л.с.) — от 849 727 грн.
  4. Honda eNS1 (204 л.с.) — от 912 741 грн.
  5. Volkswagen ID.4 Crozz (204 л.с.) — от 916 560 грн.
  6. MG 4 (170 л.с.) — от 950 000 грн.
  7. MG ZS EV (143 л.с.) — от 950 984 грн.
  8. BYD Yuan Plus (204 л.с.) — от 992 940 грн.
  9. Toyota bZ4X (218 л.с.) — от 1 103 691 грн.
  10. Nissan Leaf (150 л.с.) — от 1 147 390 грн.
  11. Haval Ora 03 (171 л.с.) — от 1 175 000 грн.
  12. Opel Mokka-e (136 л.с.) — от 1 179 100 грн.

Ранее мы писали, как правильно ухаживать за электрокаром, чтобы избежать поломок. Также эксперт назвал восемь причин держаться от электромобилей как можно дальше.

авто
электрокары
цены
продажа авто
електромобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме