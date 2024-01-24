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Нові електромобілі, які можна купити за найнижчою ціною в Україні у 2024 році

24 січня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-12 найдоступніших нових електрокарів в Україні у 2024 році – які ціни
Dongfeng EX-1 є найдешевшим новим автомобілем в українських автосалонах. Фото: ncars.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Минулого року в українських автосалонах було придбано 7250 нових електрокарів, що втричі більше показників 2022 року. Рекорди продажів не були б можливі без доступної пропозиції на ринку.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Зростання популярності електрокарів в Україні можна пояснити:

  • загальносвітовим трендом на зелені машини;
  • стрімким збільшенням цін на паливо для ДВЗ;
  • появою на ринку доступних за ціною електрокарів.

Перелік найдешевших електромобілів за ціною від 13,5 тис. до 30 тис. доларів в Україні складається в основному з моделей китайського виробництва.

Найдоступнішими електрокарами, виробленими в Європі, став Nissan Leaf, який випускають у Великій Британії та зроблений у Франції Opel Mokka-e.

ТОП-12 найдоступніших нових електрокарів в Україні у 2024 році

  1. Dongfeng EX-1 (45 к.с.) — від 515 565 грн.
  2. Volkswagen ID.3 (167 к.с.) — від 836 361 грн.
  3. Honda M-NV (163 к.с.) — від 849 727 грн.
  4. Honda eNS1 (204 к.с.) — від 912 741 грн.
  5. Volkswagen ID.4 Crozz (204 к.с.) — від 916 560 грн.
  6. MG 4 (170 к.с.) — від 950 000 грн.
  7. MG ZS EV (143 к.с.) — від 950 984 грн.
  8. BYD Yuan Plus (204 к.с.) — від 992 940 грн.
  9. Toyota bZ4X (218 к.с.) — від 1 103 691 грн.
  10. Nissan Leaf (150 к.с.) — від 1 147 390 грн.
  11. Haval Ora 03 (171 к.с.) — від 1 175 000 грн.
  12. Opel Mokka-e (136 к.с.) — від 1 179 100 грн.

Раніше ми писали, як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок. Також експерт назвав вісім причин триматися від електромобілів якомога далі.

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