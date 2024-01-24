ТОП-12 найдоступніших нових електрокарів в Україні у 2024 році – які ціни

Нові електромобілі, які можна купити за найнижчою ціною в Україні у 2024 році
Минулого року в українських автосалонах було придбано 7250 нових електрокарів, що втричі більше показників 2022 року. Рекорди продажів не були б можливі без доступної пропозиції на ринку.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Зростання популярності електрокарів в Україні можна пояснити:
- загальносвітовим трендом на зелені машини;
- стрімким збільшенням цін на паливо для ДВЗ;
- появою на ринку доступних за ціною електрокарів.
Перелік найдешевших електромобілів за ціною від 13,5 тис. до 30 тис. доларів в Україні складається в основному з моделей китайського виробництва.
Найдоступнішими електрокарами, виробленими в Європі, став Nissan Leaf, який випускають у Великій Британії та зроблений у Франції Opel Mokka-e.
ТОП-12 найдоступніших нових електрокарів в Україні у 2024 році
- Dongfeng EX-1 (45 к.с.) — від 515 565 грн.
- Volkswagen ID.3 (167 к.с.) — від 836 361 грн.
- Honda M-NV (163 к.с.) — від 849 727 грн.
- Honda eNS1 (204 к.с.) — від 912 741 грн.
- Volkswagen ID.4 Crozz (204 к.с.) — від 916 560 грн.
- MG 4 (170 к.с.) — від 950 000 грн.
- MG ZS EV (143 к.с.) — від 950 984 грн.
- BYD Yuan Plus (204 к.с.) — від 992 940 грн.
- Toyota bZ4X (218 к.с.) — від 1 103 691 грн.
- Nissan Leaf (150 к.с.) — від 1 147 390 грн.
- Haval Ora 03 (171 к.с.) — від 1 175 000 грн.
- Opel Mokka-e (136 к.с.) — від 1 179 100 грн.
Раніше ми писали, як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок. Також експерт назвав вісім причин триматися від електромобілів якомога далі.
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