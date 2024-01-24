ТОП-12 найдоступніших нових електрокарів в Україні у 2024 році – які ціни

Dongfeng EX-1 є найдешевшим новим автомобілем в українських автосалонах. Фото: ncars.com.ua

Минулого року в українських автосалонах було придбано 7250 нових електрокарів, що втричі більше показників 2022 року. Рекорди продажів не були б можливі без доступної пропозиції на ринку.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Зростання популярності електрокарів в Україні можна пояснити:

загальносвітовим трендом на зелені машини;

стрімким збільшенням цін на паливо для ДВЗ;

появою на ринку доступних за ціною електрокарів.

Перелік найдешевших електромобілів за ціною від 13,5 тис. до 30 тис. доларів в Україні складається в основному з моделей китайського виробництва.

Найдоступнішими електрокарами, виробленими в Європі, став Nissan Leaf, який випускають у Великій Британії та зроблений у Франції Opel Mokka-e.

ТОП-12 найдоступніших нових електрокарів в Україні у 2024 році

Dongfeng EX-1 (45 к.с.) — від 515 565 грн. Volkswagen ID.3 (167 к.с.) — від 836 361 грн. Honda M-NV (163 к.с.) — від 849 727 грн. Honda eNS1 (204 к.с.) — від 912 741 грн. Volkswagen ID.4 Crozz (204 к.с.) — від 916 560 грн. MG 4 (170 к.с.) — від 950 000 грн. MG ZS EV (143 к.с.) — від 950 984 грн. BYD Yuan Plus (204 к.с.) — від 992 940 грн. Toyota bZ4X (218 к.с.) — від 1 103 691 грн. Nissan Leaf (150 к.с.) — від 1 147 390 грн. Haval Ora 03 (171 к.с.) — від 1 175 000 грн. Opel Mokka-e (136 к.с.) — від 1 179 100 грн.

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