Tesla: на сколько подешевели электромобили компании Илона Маска в Украине

В Украине начали стремительно дешеветь электромобили Tesla — причины
Сегодня на украинском вторичном авторынке за Tesla Model Y просят на 20% меньше, чем в прошлом году, а за Model S — почти на 28%. Причин такому аукциону неслыханной щедрости несколько.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка.
Сейчас на вторичном рынке можно найти Model S первых выпусков на ходу по цене от 15 тыс. долларов, а гораздо более новую Model 3 — от 20 тыс. долларов. В прошлом году минимальная стоимость таких электрокаров была на 10 тыс. долларов выше.
Аукционные электрокары
Более 70% электромобилей Tesla в Украине импортированы, а 80% из них ранее были приобретены на площадках страховых аукционов (побывали в ДТП или имели другие повреждения).
На американских аукционах цена лота, например Model 3, в начале 2023 года составляла 20 тыс. долларов, в начале 2024-го — около 11 тыс. долларов. То есть стоимость упала почти наполовину.
С учетом аукционных сборов, страхования, стоимости доставки из Европы или США, сертификации и потребности в ремонте, Model 3 в Украине стоила дороже, чем на аукционе в США, но все равно дешевле на 25,7% по сравнению с прошлым годом.
Увеличение предложения
Сегодня активных объявлений о продаже Tesla в Украине в три раза больше, чем фактически купленных машин в течение месяца. Это заставляет продавцов сбавлять аппетиты.
Природное старение ранних моделей
Чем старше электромобиль, тем он дешевле. Продажи Model S начались в 2012 году, Model X — в 2015 году, Model 3 — в 2017 году, Model Y — в 2020 году.
Снижение цен на новые авто Tesla
В прошлом году Tesla несколько раз снижала цены на новые электромобили, чтобы стимулировать спрос. Такая стратегия производителя не могла не давить на рынок подержанных авто.
Уже в середине января 2024 года в Германии Model Y подешевела на 4,2%, а Model Y Long Range – на 8,1%. Во Франции Tesla снизила цены Model Y на 7,7%, а в Норвегии — до 7,1%.
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