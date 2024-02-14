Tesla: на сколько подешевели электромобили компании Илона Маска в Украине

Подержанные Tesla подешевели на 10 тысяч долларов. Фото: electrek.co

Сегодня на украинском вторичном авторынке за Tesla Model Y просят на 20% меньше, чем в прошлом году, а за Model S — почти на 28%. Причин такому аукциону неслыханной щедрости несколько.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Сейчас на вторичном рынке можно найти Model S первых выпусков на ходу по цене от 15 тыс. долларов, а гораздо более новую Model 3 — от 20 тыс. долларов. В прошлом году минимальная стоимость таких электрокаров была на 10 тыс. долларов выше.

Аукционные электрокары

Более 70% электромобилей Tesla в Украине импортированы, а 80% из них ранее были приобретены на площадках страховых аукционов (побывали в ДТП или имели другие повреждения).

На американских аукционах цена лота, например Model 3, в начале 2023 года составляла 20 тыс. долларов, в начале 2024-го — около 11 тыс. долларов. То есть стоимость упала почти наполовину.

С учетом аукционных сборов, страхования, стоимости доставки из Европы или США, сертификации и потребности в ремонте, Model 3 в Украине стоила дороже, чем на аукционе в США, но все равно дешевле на 25,7% по сравнению с прошлым годом.

Увеличение предложения

Сегодня активных объявлений о продаже Tesla в Украине в три раза больше, чем фактически купленных машин в течение месяца. Это заставляет продавцов сбавлять аппетиты.

Природное старение ранних моделей

Чем старше электромобиль, тем он дешевле. Продажи Model S начались в 2012 году, Model X — в 2015 году, Model 3 — в 2017 году, Model Y — в 2020 году.

Снижение цен на новые авто Tesla

В прошлом году Tesla несколько раз снижала цены на новые электромобили, чтобы стимулировать спрос. Такая стратегия производителя не могла не давить на рынок подержанных авто.

Уже в середине января 2024 года в Германии Model Y подешевела на 4,2%, а Model Y Long Range – на 8,1%. Во Франции Tesla снизила цены Model Y на 7,7%, а в Норвегии — до 7,1%.

Ранее мы писали, что в Украине появился электрический седан Toyota bZ3, производимый в Китае в кооперации с компанией BYD. Также представляли ТОП-4 лучших подержанных электромобилей Tesla и цены на них в Украине.