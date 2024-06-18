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Подержанные авто — по каким признакам можно обнаружить, что машина пострадала от наводнения

18 июня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пять признаков, свидетельствующих о том, что вам пытаются продать автомобиль-утопленник
Затопленный автомобиль. Фото: wuling.id
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

После того как в Украине прошли рекордные ливни, которые затопили улицы городов и превратили много машин в плавсредства, актуализировался вопрос более тщательного осмотра при покупке подержанных автомобилей. Иногда даже профессиональные механики не могут обнаружить отрицательные следы воздействия воды без полной разборки авто на детали.

Об этом написал АвтоСвіт.

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Специалисты советуют внимательнее изучать основные поверхностные признаки того, что вам пытаются продать автомобиль-утопленник.

1. Запах сырости в салоне

Наличие болотистого запаха в салоне, несмотря на то, что внутри машины идеально чисто, является свидетельством того, что автомобиль побывал в воде.

2. Коррозия

Необходимо проверить накладки, места прилегания к корпусу обшивки и заглянуть под защищенные колпачками электрические контакты. Если в этих местах найдете ржавчину, значит машину, вероятно, затапливало.

3. Пятна на фарах

Под интенсивным воздействием воды могут появиться пятна на поверхности зеркальных отражателей фар.

4. Шум в агрегатах

Разнообразные шумы в генераторе, насосе, гидроусилителе руля, кондиционере и других устройствах должны насторожить.

5. Неисправное электрооборудование

Проверьте правильность работы электрооборудования. Если центральный замок неисправен, не работает обогрев заднего стекла и т.д., то это может указывать на то, что автомобиль пострадал от наводнения.

Ранее мы писали о 10 правилах вождения в дождливую погоду. Также рассказывали, почему автомобиль не заводится в дождь и что с этим делать.

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