Пять признаков, свидетельствующих о том, что вам пытаются продать автомобиль-утопленник

Затопленный автомобиль. Фото: wuling.id

После того как в Украине прошли рекордные ливни, которые затопили улицы городов и превратили много машин в плавсредства, актуализировался вопрос более тщательного осмотра при покупке подержанных автомобилей. Иногда даже профессиональные механики не могут обнаружить отрицательные следы воздействия воды без полной разборки авто на детали.

Об этом написал АвтоСвіт.

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1. Запах сырости в салоне

Наличие болотистого запаха в салоне, несмотря на то, что внутри машины идеально чисто, является свидетельством того, что автомобиль побывал в воде.

2. Коррозия

Необходимо проверить накладки, места прилегания к корпусу обшивки и заглянуть под защищенные колпачками электрические контакты. Если в этих местах найдете ржавчину, значит машину, вероятно, затапливало.

3. Пятна на фарах

Под интенсивным воздействием воды могут появиться пятна на поверхности зеркальных отражателей фар.

4. Шум в агрегатах

Разнообразные шумы в генераторе, насосе, гидроусилителе руля, кондиционере и других устройствах должны насторожить.

5. Неисправное электрооборудование

Проверьте правильность работы электрооборудования. Если центральный замок неисправен, не работает обогрев заднего стекла и т.д., то это может указывать на то, что автомобиль пострадал от наводнения.

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