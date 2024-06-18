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Вживані авто — за якими ознаками можна виявити, що машина постраждала від повені

18 червня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
П'ять ознак, які свідчать, що вам намагаються продати автомобіль-втопленик
Затоплений автомобіль. Фото: wuling.id
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Після того, як в Україні пройшли рекордні зливи, які затопили вулиці міст та перетворили багато машин на плавзасоби, актуалізувалося питання ретельнішого огляду під час купівлі вживаних автомобілів. Іноді навіть фахові механіки не можуть виявити негативні сліди впливу води без повного розбирання авто на деталі.

Про це написав АвтоСвіт.

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Спеціалісти радять уважніше вивчати основні поверхневі ознаки того, що вам намагаються продати автомобіль-втопленик.

1. Запах вогкості у салоні

Наявність болотистого запаху в салоні, попри те що в середині машини ідеально чисто, є свідченням того, що автомобіль побував у воді.

2. Корозія

Потрібно перевірити накладки, місця прилягання до корпусу обшивки та заглянути під захищені ковпачками електричні контакти. Якщо в цих місцях знайдете іржу, значить машину, ймовірно, затоплювало.

3. Плями на фарах

Під інтенсивним впливом води можуть з'явитися плями на поверхні дзеркальних відбивачів фар.

4. Шум в агрегатах

Різноманітні шуми в генераторі, помпі, гідропідсилювачі керма, кондиціонері та інших пристроях повинні насторожити.

5. Несправне електроустаткування

Перевірте коректність функціонування електрообладнання. Якщо центральний замок несправний, не працює обігрів заднього скла тощо, то все це може вказувати на те, що автомобіль постраждав від повені.

Раніше ми писали про 10 правил водіння авто в дощову погоду. Також розповідали, чому автомобіль не заводиться в дощ та що з цим робити.

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