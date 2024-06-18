П'ять ознак, які свідчать, що вам намагаються продати автомобіль-втопленик

Затоплений автомобіль. Фото: wuling.id

Після того, як в Україні пройшли рекордні зливи, які затопили вулиці міст та перетворили багато машин на плавзасоби, актуалізувалося питання ретельнішого огляду під час купівлі вживаних автомобілів. Іноді навіть фахові механіки не можуть виявити негативні сліди впливу води без повного розбирання авто на деталі.

Про це написав АвтоСвіт.

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1. Запах вогкості у салоні

Наявність болотистого запаху в салоні, попри те що в середині машини ідеально чисто, є свідченням того, що автомобіль побував у воді.

2. Корозія

Потрібно перевірити накладки, місця прилягання до корпусу обшивки та заглянути під захищені ковпачками електричні контакти. Якщо в цих місцях знайдете іржу, значить машину, ймовірно, затоплювало.

3. Плями на фарах

Під інтенсивним впливом води можуть з'явитися плями на поверхні дзеркальних відбивачів фар.

4. Шум в агрегатах

Різноманітні шуми в генераторі, помпі, гідропідсилювачі керма, кондиціонері та інших пристроях повинні насторожити.

5. Несправне електроустаткування

Перевірте коректність функціонування електрообладнання. Якщо центральний замок несправний, не працює обігрів заднього скла тощо, то все це може вказувати на те, що автомобіль постраждав від повені.

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