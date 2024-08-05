Вживані авто — який пробіг вважають прийнятним досвідчені механіки

Вибір авто з пробігом. Фото: cnbc.com

Ніхто не може гарантувати справність автомобіля з великим пробігом. Тому придбання вживаного авто завжди супроводжується певними ризиками.

Керівник автосервісу розповів Avtosota, який пробіг автомобіля можна вважати прийнятним, та порадив, як правильно вибирати вживану машину.

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Допустимий пробіг

для китайських машин — від 70 тис. до 110 тис. км;

для американських автомобілів — від 160 тис. до 180 тис. км;

для корейських та європейських авто — від 170 тис. до 200 тис. км;

для японських моделей — до 280 тис. км.

Ідеальним варіантом є автомобіль, випущений 3-3,5 роки тому з пробігом від 40 тис. до 55 тис. км.

Фото: topgir.com.ua

Важлива інформація при купівлі

Ризикованими є автомобілі з великих міст, де часті затори можуть значно збільшити знос двигуна навіть за невеликого пробігу. Тому перед покупкою варто ретельно перевірити історію обслуговування та можливих ДТП.

Раніше ми писали, за якими ознаками можна виявити, що вживана машина постраждала від повені. Також експерт розповів, з яким пробігом не потрібно купляти авто, незалежно від надійності чи ціни.